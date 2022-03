Il calcio femminile di Orgoglio Campano

(Caserta24ore) Il 27 marzo, nell’ambito del Campionato cl. Femminile Campano, al campo Off Side Napoli, si è disputata la partita calcio femminile A.S.D. Orgoglio Campano e la A.S.D. G.B. Caprese W: una partita che ha portato ad un passo dalla vetta la squadra femminile Orgoglio Campano: una partita di forte e di grande soddisfazione per Orgoglio Campano, le cui sportive hanno vinto per 9 a 2 sulla squadra G.B. Caprese.

La presidente Maria Rosaria Grillo e la sottoscritta, dirigente sportiva Annamaria Romano, sono contentissime del gruppo, di buon livello, che ha permesso ad ognuna di loro di giocare una gara da grandi protagoniste. Un impegno per volare sempre più in alto, verso una vetta, senza fermarsi. Le migliori ragazze in campo sono state Altea Zito, Lucia Lomasto, Elena Menna, calciatrici, Simona Conte e la grande portiera Chiara Amato. Allenatore è Corrado Nardo, direttore Giuseppe Montella, che hanno dimostrato di essere pienamente all’altezza di questo campionato 2021/2022. Il 10 aprile, inoltre, al Memorial “Alessandro Baiano” verrà disputata la partita di calcio A5 femminile tra la A.S.D. Falchetti Caserta e la stessa ASD Orgoglio Campano, parte di CONI e FCC: una nuova sfida, da affrontare con si consueti impegni e lealtà sportive.