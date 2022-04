Caserta. Sabato e domenica “Le cose che ci fanno felici”.

(Caserta24ore) A Officina Teatro debutta «La lista».Drammaturgia di Andrea Di Miele. Regia di Michele Pagano. Quante sono le cose per cui vale la pena vivere? Se siamo capaci di scrivere un elenco sincero ci accorgiamo che quelle cose parlano di noi, come un luminoso specchio interiore. Perché anche a fronte di un presente inadeguato, in cui le cose a volte accadono nostro malgrado, esistono ricordi carichi di leggerezza che testimoniano la nostra capacità di essere felici. Quei ricordi ci appartengono. Quando dubitiamo di poter provare ancora una volta la felicità, proviamo a dare un nome alle cose che la fanno rivivere.

Per accedere al teatro è necessario ancora il green pass. Prenotazioni: 0823.363066 – 349.1014251 (anche whatsapp) – info@officinateatro.com Sab 2 aprile ore 21.00 | Dom 3 aprile ore 19.00. Officina Teatro Caserta Viale degli antichi platani, 10 – San Leucio (Caserta)

Telefono 0823 36 30 66