Il Lago d’Averno colorato, fa pensare al mito a Letino, dove Dante rivide Beatrice nella brezza del fiume Lete.

(di Giuseppe Pace.) LETINO Prima della pandemia da covid19, in compagnia dell’Avv. A. Spina di Bojano, visitammo Letino per il suo fiume mitico e il castello antico, tanto caro all’ospite bojanese visto che chi scrive è letinese di nascita. Ebbene Alessio che visitò anche il chioschetto (posto in posizione panoramica sulla riva destra del lago letinese, affollato di turisti che gustavano ‘agnello arrosto e i funghi porcini locali) notò il laghetto di Letino colorato di rossastro, ma mai nessuno lo ha detto mentre in questi giorni il mondo si incuriosisce del colore analogo del più noto Lago d’Averno. Eppure anche il Lete e Letino sono supericchi di mito più che di storia nota come ho avuto modio di ribadire nelle mie non poche pubblicazioni letinesi e di altri ambienti vicini e lontani. A Letino, terra di transumanza millenaria, esiste un reperto geologico e fluviale sulle Rave di Prta Sannita, che ha forma i V, che denota l’origine fluviale dell’apertura dell’antico lago che sgorgava nelle sottostanti rave. Era il paleocorso del Lete che poi fluisce verso i territori di Prta Sannita e Pratella (da prati e piccol prati transumanti). Quando Enea si reca dalla Sibilla Cumana per chiedere il prmess di seppellire Mseno, da cui Capo Miseno, chiede pure di visitare i Campi Elisi per rivedere il padre Anchise. Dal Lago d’Averno all’alta valle del Lete la distanza non molta, bastava seguire il trattuto della Transumana, patrimonio culturale oggi dell’Umanità, sancito dall’Unesco. Vicino alle rive del piccolo fiume Lete Dante, accompagnato da Virgilio, di cui aveva letto il V libro dell’Eneide, vide uscire Beatrice dal vento o brezza del Lete. Questi aspetti mitologici sono stati da me ribaditi ed adattatati al non secondario ambiente letinese, da valorizzare anche per frenare l’esodo dei giovani verso ambienti più ricchi economicamente. Il Lago d’Averno si colora di rosso e violaceo a causa della presenza di un’alga e un battere ben noti. Hanno destato scalpore, negli ultimi giorni, le immagini del suddetto lago, ubicato negli inquieti, geologicamente parlando per il bradisismo e il vulcanismo, Campi Flegrei, colorato di rosso scuro. A tranquillizzare gli abitanti della zona, preoccupati per una possibile correlazione con il fenomeno del bradisismo che in questi giorni sta interessando l’area o a forme di inquinamento, è stata l’Arpac, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania. Per gli esperti all’origine del fenomeno ci sarebbe la fioritura di alcune alghe. “Il Lago d’Averno – spiegano – è interessato spesso in fioriture algali di colore rosso scuro, per l’azione di cianobatterio Planktothrix rubescens, che si verifica soprattutto nel periodo invernale, soprattu tto tra la fine di gennaio e l’inizio febbraio, o quando si verificano condizioni di clima freddo durante la notte”. Le verifiche delle acque, promosse dal Comune di Pozzuoli, confermeranno questa tesi. Ad aprile del 2017 il lago d’Averno si colorò di rosso fuoco. In quel caso l’Arpac, dopo approfondite analisi, scoprì che il fenomeno era dovuto alla fioritura di un’alga, la planktothrix rubescens. “In questo caso si tratta presumibilmente di blooms algali – spiega Antonio Terlizzi, professore di Zoologia e biologia marina all’Università di Trieste, con esperienza alla stazione Anton Dohrn di Napoli –. Il colore deriva dalla particolare pigmentazione di questi micro-organismi. I responsabili di questi blooms potrebbero essere cianobatteri”. Ricordiamo che i laghi dei campi flegrei sono oggetto di un finanziamento straordinario per la pulizia che abbiamo ottenuto nell’ultima finanziaria regionale” dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli con il consigliere comunale di Pozzuoli del Sole che Ride Enzo Pafundi che ha eseguito un sopralluogo sul lago e assieme al coportavoce locale Gennaro Andreozzi e il membro del consiglio federale nazionale Vincente Migliucci. L’ipotesi più accreditata è quella del fenomeno naturale. Infatti dovrebbe trattarsi di alghe in fase di fioritura. Un evento che si verifica proprio in questi mesi dell’anno. Secondo l’Arpac, “il Lago d’Averno è interessato periodicamente da fioriture algali di colore rosso-bruno, sostenuta dal cianobatterio Planktothrix rubescens, che si verificano nei mesi invernali, soprattutto tra fine gennaio e inizio febbraio, o in concomitanza di temperature fredde notturne”. Da qui, dunque, l’improvviso cambio di colore delle acque nello specchio lacustre di Pozzuoli. Enea e Dante vi trovarono l’ingresso degli inferi e, in tempi ancora più remoti, le sue acque erano state teatro dello scontro fra Zeus e i Titani: il lago d’Averno ha ispirato per secoli poeti e scrittori con il suo suggestivo ed inquieto paesaggio, ma il suo nome fu legato anche alla storia militare romana e ad Augusto. Molti, soprattutto se hanno frequentato il liceo classico, sanno che il Lago d’Averno è famoso in letteratura classica, perché era l’ingresso nell’aldilà dopo la morte terrena. Le anime vivono nel mistero dell’oltretomba e il lago rimanda pure ad altri miti fioriti nell’ambiente dei puteolani. “Una spelonca profonda, protetta da un cupo lago e dalle tenebre dei boschi, sopra la quale nessun volatile poteva impunemente avventurarsi ad ali spiegate”: così Virgilio, nel sesto libro dell’Eneide, descriveva il lago d’Averno. Le antiche geografie individuavano qui, nascosto fra le sue acque immobili e scure, l’ingresso degli inferi: qui per gli antichi romani i vivi incontravano i morti e qui, in tempi ancora più remoti, Zeus aveva combattuto la sua battaglia contro i Titani. Un luogo ancora oggi pieno di magia e con una storia affascinante, a metà fra mito e realtà. Suggestioni antiche e misteriose derivate, senza dubbio, dagli inspiegabili fenomeni naturali osservati già nell’antichità: lo stesso nome del lago spiega il motivo per cui, nemmeno nelle giornate più serene e limpide, nessun uccello volasse sulle sue acque o scegliesse un nido fra i suoi alberi. Secondo la leggenda che ha dato nome a questo luogo infatti, le esalazioni solforose emanate dallo specchio d’acqua (esalazioni che si credeva giungessero dal sotterraneo e infernale Acheronte) uccidevano all’istante qualunque volatile troppo audace: ecco perché l’Averno è un lago “aornòs”, senza uccelli. Quando visitai il Lago d’Averno, la sede tufacea a trapezio della Sibilla Cumana, il Tempio d’Apollo e la città di Pozzuoli con l’Anfiteatro maestoso e il vicino mercato con i litodomi fossili che misurano l’abbassamento del mare per l’innalzamento dell costa bradisismica, notai un concentrato di natura e cultura eccezionale. Per me che studio il complesso ambiente, come insieme di natura e cultura, fu un tuffo storico e d’attualità notevolmente interessante. Riportai spesso questa visita anche nel mio saggio Letino tra mito, storia e ricordi, presentato nel Museoo del Paesaggio di Letino il 16 agosto 2009. Poi l’ho ripreso nel saggio Piedmonte M. e Letino tra Campania e Sannio, presentato nella biblioteca civica Aurora Sanseverino di Piedimonte Matese prima del covid19. L’ho citato pure nel recente saggio insieme alla poesia del fiume materno, il Lete, nota solo ai lettori di Canale di Pace, che tratta anche di Napoli e dintorni. A Pozzuoli c’è molto da vedere e forse la concentrazione storica e mitologica è maggiore della città di Partenope. Sulla lingua usata ancora dai puteolani esiste di recente il saggio scritto e pubblicato da Savatore Brunetti, puteolano doc., che anni fa mi introdusse nell’ambiente della sua ultrastorica città a Nord di Napoli. Pozzuoli. Su di essa ha scritto pure una lirica storica, musicata, Dicearchia, ricca di stimoli d’attualità. In epoca di globalizzazione alcuni sudiosi rilevano un aumentata ricerca di radici territoriali dell’uomo smarrito senza più punti di riferimenti paesaggistici. Spetta sempre agli intellettuali precedere i fatti ma i politici che seguono generalizzano e piegano la storia, la geografia ed altri saperi, a necessità dei loro nuovi feudi elettorali. Si, avete letto bene, feudi elettorali, che sono una deformazione della nostrana Democrazia. In tali feudi l’antico vassallo medievale faceva il bello e il cattivo tempo, si suole ribadire, analogamente potrebbero fare i neovassalli che sono non pochi politici che riducono il cittadno a suddito delle loro brame di potere, con sottoboschi clientelari fertili di nomine negli Enti pubblici comunali e soprattutt sovracomunali. Questo è possibile solo se il cittadino non alza la testa e dice la sua come l’art. 4 costituzionale recita:” La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Dunque il Legislatore, nato dalla resistenza al nazifascismo, legiferò, non a semplice maggioranza, una nuova Costituzione, per migliorare lo status di cittadino, che non è attore solo di diritti ma pure di doveri o obblighi. L’On. Pietro Calamandrei scrisse:”Solo la scuola può compiere il miracolo di far evlvere il suddito in cittadino”. Per tale evoluzione, come uomo di scuola che ha ricevuto molto da discente e ha cercato di dare una volta passato dietro la cattedra, sia cme docente in Italia che all’estero, ho scritto un recente saggio che ho titolato Canale di Pace, ad niziare da un toponimo letinese dove i miei nonni avevano una casa di campagna, vicino alla località di San Pietro, secondo nsediamento della comunità civle di Letino, prima di quella attuale tra le due alte valli del Lete e del Sava. Dall’ambiente culturale letinese, piedimontese, padovano, ecc., in Canale di Pace, ho precisato di appartiene alle arti liberali da cui proviene il cittadino non più ex suddito o servo della gleba dove il vassallo imperava, né neosuddito di attuali feudi elettorali, che frenano l’evoluzione del cittadino artefice del proprio ambiente. Nel libro non si nasconde l’ammirazione per chi promuove il cittadino e non il suddito ad iniziare dallo stato, troppo spesso padrone, sia nei servizi essenziali che meno. Nel sud Italia, dove lo stato è spesso assente (non per uomini e mezzi come si reclama da iù parti, non dalla mia che è per uno stato ridotto al minmo di uomini e donne efficienti nei servizi essenziali in mod trasparente e democratico cioè ottemperando alle leggi e non oltre, e non di mezzi moderni di controllo), il cittadino ha più difficoltà ad evolvere da una condizione di bisognio tipica del suddito. Ciò dipende spesso dall’indifferenza o secolarizzazione nei servizi erogati (il fenomeno della secolarizzazione è molto studiato nelle società ad ecnomia avanzata, srattutto per la indifferenza religosa, direi piuttosto al sacro presente nellHomo sapiens). Il suddito nel nostrano Mezzogiorno appare, ma a dirlo son gli indicatori ecnomici e sociali oltre ad organismi sovranazionali come l’Ocse per la scuola, ancora dipendente dall’ambiente meno ricco di opportunità lavorative e con più bassa qualità dei servizi sociali: ospedali, scuole, trasporti, ecc. Il mio peregrinare lavoativo, ma anche elettivo ed esistenziale, dalla Campania, al Molise, alla Liguria, al Veneto e all’estero, in Canale di Pace, non percorro la strada più semplice e in discesa o del cuore, ma quella della mente, in salita abituato a salire da piccolo le non basse vette del Matese letinese, piedimontese e bojanese. Il mio libro dunque è un escursus scientifico dagli ambienti locali a quello globale con l’evoluzione del cittadino verso una visione meno provinciale, che spesso è più tradizionale e meno innovativa. Il mio “ultimo” libro che ha per sottotitolo “Evoluzione del cittadno…”, si può acquistare, su scala mondiale sia in formato cartaceo che in eBook, cliccando digitalmente in Itaia: Giuseppe Pace: Canale di Pace, Amazon, libri.it oppure sostitueno libri.it con libri.com per l’Europa, libri.ca per il Canada e libri.co.uk per Stati Uniti ed altri stati anglofoni. Nel citato libro scrivo di molti ambienti europei, africani, asiatici ed americani, ma parto da quelli letinesi, piedimontesi, padovani e della Transumanza non solo abbruzzese-pugliese. Cito anche il liberale Gaetano Filangieri, che nonostante nobile con palazzo a San Potito S., seppe leggere l’ambiente anche dei non nobili del 1700 napoletano e il suo libro Scienza della Legislazione è illuminato ed attuale ancora perchè si preoccupò di scuola aperta a tutti, e non solo ai nobili come attestano gli semmi araldici che gli student donavno alle università che frequentavano. Padova, che festeggia gli 800 anni di esistenza, ha la sede niversitaria acora tappezzata di molti temi raldici di nobili di vari ambienti italiani ed eurpei che a frequentavano da tempi precedenti Galileo Galilei, Giordano Bruno ed altri docenti più illustri della sua storia accademica con i primati mondiali del primo teatro anatomico, dell’orto botanico universitario più antico e della prima donna laureata, ecc. Oggi, giustamente, tutti possono studiare senza eccessive preoccupazioni di reddito necessario anche per le borse di studio costutuzianalmente garantite per i capaci e meritevoli privi di mezzi, non solo i nobili medievali e forse fino a poco prima dell’inizio del boom economico italiano, 1953/73. Eppure a me sembra che ci sia un aumento di indifferenza giovanile ala partecipazione al governo della res publica, un aumento di chi non si reca a votare e una riduzione dei lettori di libri extrascolastici, ammesso che quelli tra i banchi di scuola vengano letti, ma dai voti diffusi che raramente sono inferiori al sette decimi c’ da dedurlo. Se cosi non fosse la nostra scuola sta cminciando na dequalificazione da preoccupare, ma i politici ontinuano indisturbati a dire che abbiamo la migliore scuola europea se non mondiale, senza leggere che scrive l’Ocse ogni anno.