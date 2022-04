Caserta. Nei Giardini Maria Carolina alla Reggia la mostra più grande d’Europa

Arriva a Caserta, da sabato 9 aprile, la mostra più grande d’Europa “Living Dinosaurs”. Un incredibile viaggio nel tempo alla scoperta dei giganti della terra estinti ormai milioni di anni fa. Una emozionante e fantastica escursione tutta da vivere nei Giardini Maria Carolina alla Reggia di Caserta. Per tutta la famiglia fino al prossimo 26 giugno, con la produzione della Aurea Exhibitions” e l’organizzazione della Alta Classe Lab, Next Event e We Share, tanti dinosauri che respirano e si muovono come se fossero vivi. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo al visitatore incontri unici di ”vita quotidiana” con queste enormi creature.

Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli. Display illustrati e pannelli informativi spiegano la storia dei dominatori della terra di milioni di anni fa con un linguaggio semplice, di facile comprensione ed apprendimento per tutti. Per i visitatori la mostradei record si tramuta in una passeggiata indimenticabile tra i diversi habitat di ogni dinosauro. Con l’aggiunta di diverse aree didattiche e, a richiesta, l’utilizzo di moderni visori 3D, tutti potranno provare un’esperienza emozionante, apprezzando la maestosità in movimento di questi incredibili animali scomparsi, come se fossero stati conservati e protetti alla pari di quelli del celebre film “Jurassic Park”.

Faccia a faccia con il cattivissimo Tyrannosaurus Rex, con l’erbivoro Triceratops, con il maestoso Brachiosaurus: dinosauri volanti e che camminano verso di voi, pronti ad essere osservati e fotografati…l’effetto “Wow” è assicurato! Uno spasso per i bambini e un’occasione unica anche per gli adulti, per imparare e divertirsi, scoprendo tutti i segreti dei giganti del passato, dalla loro prima apparizione sulla Terra alla loro misteriosa estinzione. Gli orari di apertura della mostra sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 22 con orario continuato. Biglietti d’ingresso presso ticketone e ciaotickets. Info: 3393194813-mail@livingdinosaurs.it