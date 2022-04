Giornata Salute. Pro Vita Famiglia: Basta pressioni OMS su aborto e eutanasia

(Caserta24ore) ROMA «L’Organizzazione Mondiale della Sanità, che dovrebbe tutelare la Vita e la Salute della popolazione mondiale, si sta trasformando nella principale promotrice di derive eutanasiche e aborti di massa. L’ultima follia è la pubblicazione di “linee guida” per spingere gli Stati a incentivare gli aborti fino alla nascita e abolire l’obiezione di coscienza dei medici. Sul fine vita invece l’Oms non condanna gli Stati che spingono anziani, disabili, malati e depressi al suicidio o che li uccidono attivamente perché ormai improduttivi e inutili per il sistema economico. Se l’Oms non vuole tradire se stessa e la vocazione della medicina, interrompa le pressioni politiche inaccettabili contro la salute e la Vita di milioni di esseri umani», così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione della Giornata Mondiale della Salute che si celebra domani, come ogni 7 aprile, nell’anniversario della fondazione dell’Oms.