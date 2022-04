Caserta. Officina Teatro presenta “Ossigeno”

(Caserta24ore) SAN LEUCIO di Caserta . Ossigeno, Ideazione e regia di Michele Pagano, con Rita Pinna, Bruno Buonomo, Gabriele Di Carlo. Una coppia felice, l’annuncio di un secondo figlio, una cena romantica. Su cosa è costruito tutto questo benessere? Se la vita è condotta come una commedia, se non siamo mai disposti a guardare i mostri che abitano dentro di noi, può succedere che un giorno scopriremo l’abisso. E non sarà piacevole. Saremo allora disposti a combattere i mostri, per costruire una felicità più autentica e più duratura, anche se magari meno bella a vedersi? C’è un punto preciso da cui partire: quella barriera invisibile che ci separa dagli altri, e che noi ci ostiniamo a non vedere. Almeno finché non siamo costretti.

Informazioni: 0823.363066 – 349.1014251 Sab 9 aprile ore 21.00 | Dom 10 aprile ore 19.00

Officina Teatro Caserta, Viale degli antichi platani, 10 – San Leucio (Caserta)