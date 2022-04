Gestione illecita dei rifiuti: focus a Napoli con magistrati e giuristi

(Caserta24ore) NAPOLI Si aprirà domani, a Napoli, il ciclo di corsi di formazione promosso dal consorzio Polieco, con il sostegno della Fondazione Santa Chiara, sul tema ‘La gestione dei rifiuti: i reati, le tecniche investigative e le novità normative’. Il corso si inserisce nell’attività di formazione che da anni viene svolta a livello nazionale e in modo itinerante e sarà la prima tappa in presenza dopo la pausa del periodo pandemico, durante il quale Polieco ha garantito la continuità formativa attraverso la modalità e – learning.

Ad aprire i lavori del corso rivolto domani alle Forze di polizia statali e locali delle regioni Campania, Basilicata, Calabria e Molise, sarà la direttrice del Consorzio Claudia Salvestrini, che interverrà sugli emergenti scenari criminali connessi alla gestione dei rifiuti in plastica. Il Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti relazionerà sugli strumenti del diritto e del processo penale per il contrasto al traffico illecito dei rifiuti, il Procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi illustrerà le tecniche investigative nei reati in materia di rifiuti con particolare riferimento al traffico internazionale, il già Procuratore della Repubblica di Civitavecchia e docente di Diritto penale dell’ambiente presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma Gianfranco Amendola interverrà sul pericolo di aumento dei traffici illeciti di rifiuti, soprattutto di plastica, a causa delle nuove disposizioni comunitarie e della modifica della convenzione di Basilea, focalizzandosi sull’allarme lanciato da Interpol e Unione europea. Valentina Vattani, giurista esperta di Diritto ambientale, interverrà sulla disciplina e le novità normative relative al trasporto dei rifiuti. Il corso è rivolto alle Forze di Polizia statali e locali, agli Enti pubblici che hanno funzioni di controllo nella gestione dei rifiuti e soprattutto alle Imprese consorziate che possono contribuire a contrastare il sistema illegale della gestione dei rifiuti sia attraverso una maggiore consapevolezza dei propri oneri e responsabilità, sia attraverso un’attività di segnalazione agli organi di controllo delle anomalie che dovessero essere riscontate nell’esercizio della propria attività. Il Polieco ha scelto di dare il via al ciclo seminariale del 2022 partendo da Napoli, città che ospita il Forum internazionale sull’economia dei rifiuti promosso dal Consorzio, mentre i prossimi corsi approderanno a Milano, Siracusa e Bari.