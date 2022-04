San Lorenzo Maggiore e Procida – Capitale italiana della Cultura 2022

(Caserta24ore) NAPOLI Da Napoli partono iniziative e collaborazioni che rendono più stretto il legame di storia e cultura della antichissima Regione Campania. L’anno della Capitale Italiana della Cultura 2022 viene inaugurato Sabato 09 Aprile 2022 con una grande Cerimonia ispirata alla suggestione dei Miti del Mare, che partirà dalla terraferma e attraversa il golfo di Napoli per giungere sull’isola 150 eventi distribuiti in 300 giorni di programmazione: l’anno della nuova Capitale Italiana della Cultura inizia il 9 aprile. Coinvolti 350 artisti di 45 Paesi differenti. Legami, co-creazione, dimensione internazionale, inclusione ed eco sostenibilità le parole-chiave. Nasce da un’idea di Roberto De Rosa collaboratore del Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore in Via dei Tribunali a Napoli, con l’approvazione e il sostegno di Padre Angelo Palumbo Direttore del magnifico Complesso, l’iniziativa “Neapolis Sotterrata con Procida 2022”. Grazie alla fattiva interazione dell’Associazione PARTENART rappresentata dalla presidente Dott.ssa Fara Paolillo, dalla Dott.ssa Paola Bovier e dalla Dott.ssa Isabella Imperiali, che con la loro associazione sono impegnate sull’isola di Procida nell’ambito della rassegna Capitale 2022 con l’organizzazione di molteplici eventi e l’approvazione del Sindaco del Comune di Procida Raimondo Ambrosino insieme all’ Assessore al Turismo, Leonardo Costagliola e all’Assessore alla Cultura Michele Assante del Leccese, che ne hanno deliberato l’iniziativa che consentirà a tutti i turisti possessori di titoli di trasporto e/o scontrini di tutte le attività commerciali su Procida, di usufruire di uno sconto pari al 20% sul biglietto intero di ingresso per visitare uno dei luoghi più affascinanti di Napoli la “Neapolis Sotterrata” una vera e propria area archeologica che si estende oggi a circa 10 metri di profondità, sotto la chiesa di San Lorenzo Maggiore nel cuore del Centro Storico a Napoli.