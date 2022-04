Teano/Sparanise. Al Foscolo Valeria Cerbo eletta RSU della CISL.

(Caserta24ore) TTEANO/SPARANISE Dopo 20 anni eletto un rappresentante ATA nella RSU di Istituto. Dopo 20 anni ritorna la Rappresentanza Sindacale Unitaria, la RSU, tra il personale Amministrativo al Foscolo di Teano e Sparanise. Grazie, infatti, alla signora Valeria Cerbo, brava e capace assistente amministrativa, candidata nella lista della Federazione CISL “Scuola Università e ricerca”, anche il personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario del Foscolo ha la sua rappresentante al tavolo sindacale per la contrattazione di istituto. Valeria Cerbo, Assistente amministrativa al Foscolo di Teano, residente a Pietramelara e molto conosciuta per la sua preparazione e disponibilità, è stata eletta con tanti voti, ricevuti sia dai docenti che dal personale di segreteria. E così, dopo almeno vent’anni, anche il personale ATA al Foscolo di Teano e Sparanise, farà sentire direttamente la sua voce al tavolo contrattuale. Per festeggiare l’evento questa mattina si è tenuto nella segreteria della sede Foscolo a Teano un vero e proprio festeggiamento, con dolci, sfogliatelle, ciambelle, spumante Martini e Franciacorta. Hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione anche il Dirigente Scolastico del Foscolo, prof. Paolo Mesolella, la Direttrice Amministrativa Lucia De Biasio Gliottone, i membri della commissione elettorale prof.sse Pilotti e Simeone Ornella e altri assistenti amministativi e collaboratori scolastici: tutti invitati alla festa. “Quest’anno, spiega Valeria , sono state presentate almeno sei liste, e si sono candidate quattordici persone (13 docenti ed io), pertanto essere stata eletta al secondo posto è per me motivo di grande soddisfazione. Ringrazio tutti per il bellissimo risultato conseguito. Sono lusingata e spero di fare del mio meglio anche in questa nuova avventura. Spero di essere all’altezza della fiducia ricevuta”.