Sparanise. Martedì 12 aprile il prof. Lucio Romano presenta don Tonino Bello agli studenti del Foscolo

(di Paolo Mesolella) Sarà presentato martedì 12 aprile prossimo, alle ore 10.30, nel laboratorio linguistico della sede di Sparanise, il bel libro di Lucio Romano :”La sfida della speranza, itinerario spirituale di don Tonino Bello”. Il libro è un omaggio a don Tonino Bello, vescovo di Molfetta e presenta una interessante prefazione di mons. Raffaele Nogaro che ha condiviso con lui le scelte per il rilancio della chiesa dei poveri, degli emarginati, degli immigrati, degli ultimi. Lucio Romano, laureato in Ingegneria Elettronica, è stato docente di materie tecnico-scientifiche e matematica per molti anni nella nostra scuola, ma si è anche dedicato allo studio teologico, laureandosi in Scienze Religiose presso l’Istituto San Pietro di Caserta, e conseguendo il baccellerato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Meridionale “San Tommaso” di Napoli. Si è interessato in particolare al rapporto tra fede e ragione e al dialogo interculturale e interreligioso. In questo libro ci fa scoprire le tre principali scelte di vita di don Tonino: l’amore verso gli umili, la ricerca della pace, il cammino verso la speranza. La vita di don Tonino Bello, purtroppo è stata breve: morì il 20 aprile 1993, a soli 58 anni. Ma dalla nomina a vescovo di Molfetta e Terlizzi nel 1982 alla nomina a presidente nazionale di Pax Christi nel 1985 trascorrono undici anni di fervore pastorale interrotto da un doloroso tumore maligno allo stomaco. Il 21 dicembre 2007 iniziò per lui il Processo di beatificazione. Era stato profeta nel difendere la causa dei disabili, degli ammalati di Aids, dei disoccupati, dei diseredati, degli sfrattati, dei minacciati dalla mafia. Era stato profeta nel vivere da povero, senza ornamenti vescovili, rifiutando il titolo di monsignore. Una chiesa del servizio, la sua, “una chiesa del grembiule”. E’ necessario, diceva, cambiare prospettiva: le sofferenze che ci fanno stare umanamente male ci aiutano a purificarci e ad imitare Gesù. Poi c’è “l’arte” che è anch’essa dispensatrice di fede perché la bellezza interiore ci collega al concetto di trascendenza. Nel dicembre 1992, dopo tre anni dall’operazione, don Tonino partecipa alla marcia della pace a Sarajevo. Poi la malattia lo costringe a letto finché il Venerdì Santo dell’anno seguente non muore. Il giorno prima aveva voluto incoraggiare i suoi giovani ad interessarsi degli altri, a non essere egoisti. Nasce da questa convinzione quella bellissima preghiera di don Tonino:” Ho letto da qualche parte, o Signore, che gli uomini sono angeli con un’ala soltanto: possiamo volare solo rimanendo abbracciati .. Ti chiedo perdono per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. Perché sono restato indifferente vicino al fratello che è rimasto con l’ala, l’unica ala, impigliata nella rete della miseria, della solitudine, della morte. Per questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, un’ala di riserva”.