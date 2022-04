La squadra di calcio femminile “Orgoglio Campano” sconfitta con onore

(Caserta24ore) Nuova importante partita, per la ADS Orgoglio Campano Campania, a Scalo, domenica 3 aprile 2022: sconfitta, ma con onore, nella partita con la squadra Gelbison, della località Omigano, di Agropoli. La ADS Campania ha dimostrando sempre lealtà sportiva. La squadra di calcio femminile “Orgoglio Campano”, infatti, rimane in C1, nel centro classifica, senza andare indietro. La squadra, che non retrocede, quindi, rimane orgogliosa, , dei suoi risultati: del resto, quando si perde, è un onore esseri messe in gioco, ed è utile per capire gli errori, e poi migliorare, per essere più obiettivi su se stesse. La scrivente, dirigente sportiva Annamaria Romano ed il medico Michele D’Orazio, che supportano la squadra, sono orgogliose delle sportive, che non hanno motivo per demoralizzarsi: hanno saputo giocare, divertendosi, e, nello stesso tempo, continuando un cammino di auto-perfezionamento, sempre nel segno dei valori della lealtà sportiva, grazie ad uno sport che è anche scuola di vita. (dalla dirigente sportiva Annamaria Romano)