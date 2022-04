Bellona. Medaglia d’oro a Luigi Di Rubba ai Campionati italiani di Aostia FIJLKAM

(Caserta24ore) BELLONA – Brilla d’oro la medaglia conquistata da Luigi Di Rubba ai Campionati italiani di Aostia 2022 targati FIJLKAM, il quindicenne allenato nelle file della Polisportiva Bellona dal Maestro Franco Iodice, ai Campionati Italiani di Aostia 2022 targati FIJLKAM.

Alla competizione, organizzata al PalaPellicone dalla federazione italiana, hanno preso parte, per la categoria cadetti, 75 atleti in rappresentanza di altrettante società provenienti da tutta Italia. All’indomani del risultato conseguito dal giovane atleta casertano non è mancato il commento a freddo di un soddisfatto Pino Romano, storico fondatore della Polisportiva Bellona che l’ha visto muovere i primi passi durante questi anni.

” Sono onorato di ‘crescere’ questo ragazzo. Luigi lo ricordo piccolo: quando ha varcato la nostra soglia con il suo papà e la sua mamma, aveva 5 anni, frequentava la scuola dell’Infanzia ma le mani esperte del Maestro Iodice ne hanno immediatamente viste le qualità tecniche. Ha raggiuto subito grandi risultati; tra i titoli recenti: il quinto posto ai campionati italiani lo scorso anno e l’argento al torneo internazionale in Croazia di una settimana fa, adesso l’oro di campione d’Italia 2022.