“Note condivise” poesia contemporanea di Gioia Lomasti

(Caserta) NOTE CONDIVISE poesia e attualità nel panorama odierno di Gioia Lomasti in collaborazione con Luciano Somma. Dopo una lunga amicizia scandita da condivisione ed assidua collaborazione attraverso la scrittura, nasce questo volume; gli articoli trattati dagli autori collocano la poetica come punto cardine per la realizzazione di molti degli argomenti odierni tra storia, arte in genere e reminiscenze, unendo emozioni nella energia testuale. Disponibile sui maggiori webstore e in libreria e tramite il canale di distribuzione. Gioia Lomasti nasce a Ravenna, appassionata di letteratura nel suo insieme sin da bambina conquista l’attenzione della critica letteraria con la partecipazione a concorsi di poesia ed eventi culturali che la vedono tra i posti d’onore. È autrice di opere in poesia e prosa dedicando parte dei suoi scritti al cantautorato italiano. Co-fondatrice del sito vetrinadelleemozioni.com, spazio che riserva all’arte e alla musica. Luciano Somma è nato a Napoli, diversi anni or sono, ha iniziato a scrivere testi per canzoni e poesie dall’età di 13 anni. All’attivo moltissime pubblicazioni poetiche singole o in antologie anche scolastiche. Ha scritto e scrive su un numero imprecisato di periodici, centinaia i premi vinti, 2 volte medaglia d’argento del presidente della Repubblica e Laurea nel 1987 H.C. in lettere e filosofia. È il poeta più presente in internet, decine i titoli accademici.