Pedofilia. Report Meter allarme internazionale, ipersessualizzazione piaga da estirpare

(Caserta24ore) ROMA «Il rapporto di Meter onlus sulla pedofilia, presentato oggi, scoperchia l’emergenza internazionale della quale sono vittime migliaia di bambini. La nuova frontiera dei criminali pedofili è infatti internet che, come spiega il documento, “resta una landa senza legge, nella quale si può fare davvero di tutto”. Basti pensare, infatti, che sono quasi 15mila i link di siti pedopornografici segnalati, quasi 3,5 milioni le foto e oltre 1 milione i video. Per questo Pro Vita & Famiglia insieme a Meter Onlus di Don Fortunato ha lanciato la campagna “TuteliAmoli in Rete” sul tema delll’ipersessualizzazione dei minori sui media, cioè quel fenomeno per cui la sessualità viene spesso imposta ai minori su internet o sugli altri media in modo indebito, oppure i minori vengono addirittura coinvolti in vicende sessuali pericolose e illecite, come fenomeni quali il revenge porn, l’adescamento o la pedopornografia. Di qui la necessità di sviluppare una nuova consapevolezza nell’utilizzo dei media, in particolare dei media digitali», il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia.