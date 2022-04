Roma. Al via la fiera del settore agroalimentare di Tirana

Una folta delegazione provenienti dall’Albania appartenenti al mondo delle istituzioni, delle associazioni di categoria e dell’imprenditoria sarà presente a Roma Food Excel, la fiera internazionale di Roma dedicata al settore enoagroalimentare in programma dal 24 al 27 aprile 2022 presso Fiera Roma.

Roma Food Excel, in collaborazione con Balcando Fi Solutions, partner dell’iniziativa, ospiterà circa 20 aziende associate alla Camera di Commercio e Industria di Tirana, i rappresentanti del Comune di Durazzo e più di 30 buyer dell’Associazione nazionale di Produttori di Pane & Pasticceria.

Per le aziende albanesi specializzate nel mondo dell’agroalimentare, associati alla Camera di Commercio di Tirana, sarà allestito uno stand dove potranno presentare i prodotti “Made in Albania” e cogliere l’opportunità di ampliare il mercato dell’export.

«Siamo molto grati – commenta Nikolin Jaka, Presidente della Camera di Commercio di Tirana,che sarà anch’egli presente alla fiera – agli organizzatori di questo evento, per l’opportunità data alle aziende albanesi, membri di questa istituzione, di condividere esperienze con altre imprese e di lanciare la loro offerta di prodotti cercando di espandersi nel mercato regionale e in quello europeo».

Mentre, proverranno dal settore della pasticceria, delle gelatine, del fast food, e degli impasti in generale, i buyer dell’Associazione Nazionale di Produttori di Pane & Pasticceria albanese – che, con sede a Tirana, ha organi di governo sparsi su tutto il territorio -.

«Partecipare a Roma Food Excel – dichiara Gezim Peshkopia, presidente dell’associazione di categoria – ci consentirà sia di consolidare i preesistenti rapporti commerciali con i colleghi italiani con i quali collaboriamo da anni sia di sviluppare nuovi contatti con aziende italiane del food per potenziali nuovi progetti nel nostro territorio».

«La partecipazione dell’Albania a Roma Food Excel – commenta Ezio Amendola, organizzatore di Roma Food Excel – è un ulteriore segnale dell’internazionalità della nostra fiera, che rappresenta un punto di riferimento nel settore dell’enoagroalimentare per il territorio nazionale e internazionale».

La fiera ospiterà numerose industrie alimentari, produttori artigianali e semi-industriali, e un ricco palinsesto di eventi rivolto ad un pubblico internazionale. Tra le iniziative in programma ci sarà il Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontiere (il 25 e 26 aprile), che riunirà professionisti provenienti da tutto il mondo, e due concorsi di gelato – Palatino d’Oro e Gelato Movida – organizzati in collaborazione con l’Associazione Italiana Gelatieri e la rivista di settore PuntoIt – “Palatino d’Oro” rappresenta la tappa di Roma per la selezione dei gelatieri che parteciperanno alla fase finale della Coppa Italia di Gelateria.