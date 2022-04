Buona Pasqua sperando che porti consiglio a tutti.

E’ inevitabile in questi tempi un pensiero sulla guerra ed una considerazione. Qualche giorno fa in una piazzetta del casertano, alcuni giovani ragazzini giocavano a pallone: pali con le borse della scuola, che forse avevano marinato e sudavano, rincorrendo la palla. Nulla di straordinario fino a quando segnato un gol un ragazzino esultò con “Forza Russia”, poi la squadra avversaria pareggiò e fu 1-1, poi 1-2 per l’Ucraina.

Insomma per questi giovani la guerra è come una partita di calcio e la colpa è nostra, dell’informazione. Titoloni del tipo “La sfida finale di Mariopol”, “Mariupol, “Il giorno dell’ultima battaglia”, “Ucraina. Mariupol, la battaglia finale” messi in primo piano fanno percepire ai ragazzi la guerra come una finale di calcio. Per loro la guerra è diventata come un gioco; ma anche tanti adulti fanno il tifo come questi ragazzini, quando invece il nostro unico avversario dovrebbe essere solo la Guerra che deve cessare subito. Speriamo la Pasqua porti consiglio a tutti. (red)