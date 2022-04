S. Maria Capua Vetere. “Sgambettata” in città il 24 aprile, tra sport e gusto

La Federazione Italiana Camminatori Sportivi (FICS) invita sia atleti sia chi conduce una vita sedentari a una “Sgambettata”, particolarmente salutare dopo le festività pasquali.

L’appuntamento è a Santa Maria Capua Vetere per domenica 24 aprile, con raduno alle 7,30 e il via tra le 8,30 e le 9,00 al Parco urbano Virilassi in Via dei Romani (alle spalle dell’Anfiteatro campano) dove sono fissati partenza e arrivo.

Sono stati stabiliti due percorsi: il primo è adatto a tutti e si sviluppa per cinque chilometri; il secondo, un po’più impegnativo, è lungo 14 chilometri e toccherà anche San Prisco e Capua. In entrambi i casi, per la maggior parte del tragitto si percorreranno strade interpoderali tranquille e senza traffico veicolare, sull’itinerario dei cammini della Campania felix ideati dalla FICS.

“Nonostante i tempi difficili dovuti alla pandemia e alla guerra, lo sport non si ferma, per dare messaggi di ripresa, solidarietà e amicizia” dichiara Fiorentino la Greca, presidente, allenatore e anima della Federazione. “La partecipazione anche da fuori regione è il carburante per continuare a credere in questa manifestazione”. Grazie a determinazione, competenza e passione del coach e dei compatti gruppi di camminatori, tra cui quelli di S. Tammaro e di Pastorano, infatti, l’eco della competizione ha varcato i confini campani. “Sarà presente”, conferma La Greca, “il gruppo di Varese, entusiasta dopo l’esperienza dell’edizione 2021, e ci sono state adesioni da Modena, Grosseto, Cassino. I gruppi più folti provengono da Formia e Napoli. Siamo orgogliosi di accoglierli a Santa Maria Capua Vetere, fulcro dal quale è nata la FICS, che promuove sul territorio nazionale la cultura del cammino e la pratica della camminata sportiva, disciplina intesa come attività ludico-motoria da svolgere secondo le proprie capacità”.

La manifestazione coniuga attività fisica e gastronomia: al traguardo i partecipanti potranno infatti gustare una fumante lasagna.

Per le iscrizioni: www.camminatorisportivi.it/-la-sgambettata/ o presso “Francesco Busico serramenti” in Via Galatina a Santa Maria Capua Vetere.