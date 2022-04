Napoli. Memorial in memoria di Alessandro Baiano

(Caserta24ore) NAPOLI Il 10 aprile 2022, nel campo off side di Napoli, si è svolto il Memorial dell’imprenditore Alessandro Baiano, uomo di valori umani, morto a 59 anni da covid, nel 2020: un uomo che aiutava chi aveva bisogno e si trovava in difficoltà. In tale giornata, in suo onore, abbiamo portato avanti questo primo memorial. C’è stata così una partita, per cui si sono incontrate Orgoglio Campano e i Falchetti di Caserta. Hanno partecipato autorità e politici. La partecipazione così è stata di grande pubblico, per onorare la memoria di Baiano. L’istituto “Ugo Tognazzi”, con i ragazzi delle classi 5 C e 5 D hanno partecipato, assieme al loro prof. Paracuollo, alla manifestazione. La scrivente, dirigente sportiva Annamaria Romano e la presidente Maria Rosaria Grillo hanno reso nobile questa giornata in memoria di Alessassandro Baiano; si ringrazia il vivaio Jole per i suoi omaggi floreali, l’arbitro Domenico Citarelli per aver arbitrato la partita che è finita 5 a 2. La vittoria è stata della ASD Orgoglio campano; io ringrazio le ragazze della ASD Orgoglio Campano, per aver portato a termine questo momento significativo che mi ha portata a conquistare la prima medaglia da dirigente sportiva. (Comunicato della DS Annamaria Romano)