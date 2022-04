Teano. I 50 mila testi della biblioteca del seminario catalogati da mons. Aurelio De Tora

(di Paolo Mesolella) TEANO Sono 54. 460 i testi della biblioteca diocesana del seminario di Teano. Un numero incredibile. Tra incunaboli, manoscritti, testi del 500, del 600, del 700, dell’800, testi con data incerta, opuscoli, riviste e bollettini, il materiale è veramente tanto. Mentre sfogliavo i libri della mia biblioteca mi è capitato tra le mani un interessante dattiloscritto di mons. Aurelio De Tora, storico bibliotecario del Seminario diocesano, dove i dati, molto interessanti, non potevo non pubblicarli. Un lavoro certosino, durato anni, che probabilmente aveva intenzione di pubblicare. Il dattiloscritto, porta la data del 21 febbraio 2018 e passa in rassegna i testi suddivisi per anno: pochi incunaboli, ventuno manoscritti, 57 testi del 500, 360 testi del 600, 1783 testi del 700, 4490 testi dell’800, 13.490 testi del 900, 3148 testi del 2000. Poi 243 testi con la data incerta, 609 opuscoli registrati e 3.538 opuscoli non registrati per un totale di 27.740 testi. Poi ancora: 2.514 Bollettini diocesani, 582 volumi e 859 titoli di riviste, per un totale di 23.618 numeri. Il totale dei volumi e dei bollettini arriva a 26.714 che aggiunti ai libri raggiunge i 54.460 testi. La Biblioteca diocesana del seminario di Teano, presenta opere molto interessanti come le Disputationes del cardinale Roberto Bellarmino “De Controversis Christianae Fidei” del 1599, l’”Antiphonarium Romanum de tempore et Sanctis” del 1681, l’”Opera Omnia” di San Giovanni Crisostamo, 14 volumi pubblicati a Venezia nel 1741, la “Suimma Teologica Angelici Doctoris Sancti Thomae Aquinatis”, (parte prima e parte seconda), pubblicata in cinque grandi volumi nel 1594, il “Corpus Iuris Canonici in tres partes”, illustrato con litografie del 1671. Il testo più prezioso che possiede la biblioteca è un incunabulo: un “Rituale Romanum” con illustrazioni e rappresenta uno tra i primi testi a stampa che vennero donati alla biblioteca di Teano- Calvi dal vescovo Andrea De Lucia. Non mancano nemmeno testi classici come l’intera Opera di Publio Virgilio Marone nella versione latina del 1741, le Opere del Metastasio del 1882, le “Epistolarum libri XVI Ad Familiares” di Marco Tuttlio Cicerone del 1852, l’Iliade di Omeo del 1886 e le Opere di Machiavelli del 1841. Una delle più antiche e pregiate riviste di cui è in possesso la biblioteca poi è “La Scienza e la fede” del 1862. Della rivista, alla quale collaborò il Cardinale Bartolomeo D’Avanzo, sono riasti numerosi numeri dall’anno 1862 al 1888. Sono tanti i testi interessanti per poterli ricordare tutti. Con queste righe invece vogliamo ricordare e ringraziare mons. Aurelio De Tora, storico Bibliotecario del seminario che ci ha lasciato il 22 maggio 2019. Ricordo ancora con riconoscenza quando mi accompagnava tra gli scaffali della “sua” biblioteca alla ricerca di quello che cercavo. Don Aurelio era Nato a Caianello il 21 settembre 1936 e fu ordinato sacerdote il 16 luglio 1961. Sebbene negli ultimi anni avesse qualche problema di salute, tutte le mattine si recava in biblioteca accanto ai “suoi libri” che catalogava in maniera certosina e con tanta passione fino agli ultimi giorni, prima di morire. Il 25 ottobre 2005 quando nell’ospedale “S. Andrea” di Roma, mori il vescovo Tommasiello, in serata si riunì nella Curia di Teano il Collegio dei Consultori della Diocesi ed elesse proprio lui, don Aurelio De Tora amministratore diocesano. Da quel momento don Aurelio prese visione di tutto ciò che il Vescovo Tommasiello aveva lasciato in Episcopio in 16 anni di apostolato (ben 205 omelie) e gli venne l’idea di darle alle stampe. Nacque così il bel libro “Pastore e padre” contenente la raccolta di tutte le omelie che mons. Tommasiello scrisse tra il 1989 e il 2005. “Don Aurelio, disse il Vescovo Arturo Aiello in occasione del 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, ha fatto di tutto, dalla A alla Z, ma ha fatto anche il parroco: a Teano ai Santi Cosma e Damiano, parroco della Cattedrale, parroco di San Giovanni in Pietravairano. E’ stato un pò come Cincinnato che a Roma veniva chiamato nei momenti difficili e poi ritornava ai suoi campi. Don Aurelio ha fatto così tante cose, e ha rivestito anche incarichi di grandissima importanza. Ne ricordo due, i più presigiosi, ma anche i più onerosi: quello di Vicario generale di mons. Tommasiello, e quello di amministratore diocesano, nei mesi che seguirono la sua morte. Ma quando è arrivato il nuovo vescovo Arturo Aiello, ha consegnato le chievi della curia ed è tornato a fare il prete di campagna. Svolgiamo i più grandi compiti, ma poi torniamo alle cose semplici che sono quelle vere. Alla fine ci presenteremo al cospetto di Dio sempre laceri, poveri e bisognosi di essere amati e lavati”.