Nel giorno di Pasqua comincia la salita di Dante al Purgatorio

(Caserta24ore) Dante, si sa, incominciò il suo viaggio nell’aldilà durante il periodo pasquale per i forti valori simbolici che la Pasqua rappresenta: Cristo, infatti, con la sua resurrezione salva tutta l’umanità. La Pasqua di Dante molto probabilmente è quella che nel 1300 che cade nella domenica 10 aprile, oppure potrebbe essere quella di domenica 27 marzo, anniversario del concepimento e della morte di Cristo nonché primo giorno dell’anno a Firenze dove si contava non dalla nascita di Cristo, ma dal suo concepimento.

Nel giorno di Pasqua, in particolare, Dante si trova nell’Antipurgatorio, alle falde della montagna del Purgatorio, formata dalla terra che creò una caverna, la natural burella, al centro della Terra e che, per evitare il contatto con Lucifero, si ritirò verso l’alto. E’ la montagna più alta della terra, alta circa 14-15.000 metri, posta su un’isola. Sulla sua vetta vi è il Paradiso terrestre. Il Purgatorio è diviso in sette gironi e occupa circa la metà superiore del monte, dalla spiaggia fino ad un’altezza di circa 7000 metri, dove, secondo la scienza medioevale, cessano le perturbazioni atmosferiche. Nel suo aspetto di regno non eterno ma transitorio delle anime, il Purgatorio è fisicamente molto simile alla terra. In esso sono presenti tutti gli aspetti della natura terrestre come la spiaggia, il paesaggio alpestre, il deserto e la foresta lussureggiante. A differenza dell’Inferno, dove la natura si pone come nemica dell’uomo e come elemento di punizione, qui diviene segno di riappacificazione con Dio, nella suo massimo splendore rappresentato dall’Eden. Altra somiglianza con la terra è data dalla scansione del tempo, il viaggio è impostato sulla durata del giorno. Le anime che sostano nell’Antipurgatorio sono di coloro i quali si pentirono solo nell’ultimo istante di vita e aspettano il momento in cui potranno entrare nel Purgatorio per espiare i propri peccati. Sono suddivisi in scomunicati, pigri, morti di morte violenta, principi negligenti. La purificazione procede partendo dal più grave dei setti peccati capitali, la superbia, secondo un ordine inverso rispetto all’Inferno (superbia, invidia, ira, accidia, avarizia e prodigalità, gola e lussuria). Inoltre, mentre nell’Inferno i dannati subiscono la pena per il più grave dei loro peccati, qui le anime sostano in ogni cornice, affrontando una penitenza diversa per ciascuna delle loro colpe. Per entrare in Paradiso, l’anima deve avere scontato tutti i peccati e deve purificarsi completamente. Alla fine, la salita porta in cima al monte, in una selva amena e non oscura, dove ha sede il Paradiso terrestre. Qui le anime si immergono nelle acque del Letè e dell’Eunoè, ed è qui che Virgilio, simbolo della ragione umana, si congeda da Dante. Il poeta latino non è cristiano e non è più idoneo a guidare Dante nell’ultima parte del viaggio; a questo punto subentra Beatrice, simbolo della Grazia di Dio. Nel Purgatorio ogni girone è guardato da un angelo; e come nell’Inferno, anche nel Purgatorio vige la legge del contrappasso, che regola la forma della pena fisica. Il contrappasso ( il termine è in Inf., XXVIII,142) ricorda la legge biblica del taglione, e prevede una sofferenza direttamente misurata in base alla colpa commessa. Esso impone un comportamento analogo o antitetico a quello che caratterizzava il peccato commesso. Anche nel Purgatorio le anime si presentano a Dante con sembianza corporea, con la fisionomia che avevano da vivi, anche se spesso il loro aspetto è stravolto dalla sofferenza. Al XXXIII canto del Purgatorio Dante ha completato il suo viaggio di purificazione bagnandosi nelle acque dell’Eunoè ed è pronto a salire verso il Paradiso…”. ( di Alessandra Randazzo)