GUERRA IN UCRAINA. I negoziati segreti per la cessazione del conflitto

Da un documento fatto trapelare da fonti vicine al movimento hacker “Anonimus” si vede una possibile soluzione con la cessazione del conflitto in Ucraina. Il tutto gira intorno alla Transnistria

e alla Moldavia ma sopratutto alla discesa in campo nei negoziati dell’Unione Europea (GER-FRA) la cui economia non resisterebbe ad una lunga guerra di logoramento.

La Moldavia, lo stato più povero d’Europa, che da anni vorrebbe entrare a far parte dell’Unione Europea lo farebbe attraverso un’annessione referendaria alla Romania come regione autonoma, cedendo la sovranità della Transistria all’Ucraina. Una sorta di contentino agli ucraini più oltranzisti. L’Ucraina entrerebbe a far parte dell’Unione Europea. Dal canto suo l’Ucraina cederebbe le regioni di confine russofone del Donbass alla Russia, compresa Mariupol con patto che la Nato non installerebbe basi militari a 450 km dai confini con la Russia o una sorta di neutralità da negoziare.

Ma il nocciolo della questione non sono i confini geografici, ma le adesioni alla NATO degli stati confinanti con la Russia, non solo l’Ucraina. Non è poi scontato l’esito referendario della Moldavia relativa al fatto che debba privarsi della Transistria. Intanto in Ucraina molti civili continuano a morire ogni giorno. Il tavolo è Russia da una parte, Unione Europea al centro e dall’altra la Nato e l’Ucraina.