In vista delle iniziative che verranno messe in campo in Italia per la Festa della Liberazione, il “Comitato per le celebrazioni del 25 Aprile” chiama a raccolta associazioni, movimenti politici e sindacati che si riconoscono nei valori della Resistenza antifascista e della Costituzione repubblicana.

A Roma alcuni manifesti ironici (foto) puntano il dito sulla fornitura di armi all’Ucraina contro il Pd.

A Caserta concerto della banda musicale americana all’auditorium di via Ceccano.