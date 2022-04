Peregrinatio della lampada e del Vangelo di San Marco

(Caserta24ore) SONNINO (Lecce) Il 20 Aprile 2022 la peregrinatio della lampada marciana e del Vangelo di San Marco è giunta a Sonnino. E’ proprio qui che la rete delle città marciane si è allargata ulteriormente grazie all’adesione di questo Comune in provincia di Latina.

Questo evento ha permesso l’incontro di tutte le delegazioni marciane che, dopo la celebrazione solenne nella Chiesa San Michele Arcangelo e la visita al Museo delle Terre di Confine, hanno avuto modo di conoscere e scoprire il centro storico del Paese romano.

Religiosità e fede verso San Marco, muovono le fila di questi incontri che divengono occasione di aggregazione e di scambio culturale per la creazione di un vero e proprio percorso di promozione turistico-culturale tra le città della prestigiosa Rete.

In rappresentanza del Comune di Castellabate hanno partecipato il Sindaco Marco Rizzo e il Consigliere Gianmarco Rodio. “Come Sindaco del Comune Capofila mi sento di ringraziare il Sindaco di Sonnino Luciano De Angelis, il Parroco Don Flavio Calicchia e il Presidente del Consiglio Maria Teresa Olivieri per averci accolti nella loro terra.

Credo fortemente nel progetto delle Città Marciane perché anche in questa occasione ci ha permesso confrontarci, di visitare e conoscere un altro paese” dichiara il Sindaco Rizzo.

“Sono stato piacevolmente stupito dall’evento organizzato qui a Sonnino. Anche in questa occasione la fede e la devozione verso il nostro Santo, San Marco Evangelista, hanno reso possibile questi incontri che sono di aggregazione e scambio culturale tra diversi Comuni”, afferma il Consigliere Rodio.