Aborto. Pro Vita Famiglia: Al Senato dossier sui danni per le donne

(Caserta24ore) ROMA Ogni anno in Italia più di 1400 donne subiscono danni fisici immediati come conseguenza dell’aborto: un dato sottostimato frutto della lacunosa, imprecisa e contraddittoria ultima relazione del Ministero della Salute sulla Legge 22 maggio 1978, n. 194. Per questo Pro Vita & Famiglia presenterà, mercoledì 27 aprile alle ore 12 presso la Sala “Caduti Nassirya” del Senato della Repubblica a Palazzo Madama, il dossier “Aborto: dalla parte delle donne”, uno studio accurato sui dati e sulla letteratura scientifica disponibile che rivela i drammatici dettagli sulle conseguenze degli aborti sia farmacologici che chirurgici, a breve e lungo termine, sulla salute delle donne. Saranno esposti i dati che evidenziano i danni alla salute psichica, il tasso di mortalità e la sottostima delle complicanze mediche. Interverranno alla conferenza stampa il professor Giuseppe Noia, docente di Medicina dell’Età Prenatale dell’Università̀ Cattolica del Sacro Cuore, direttore dell’Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli e presidente della Fondazione Il Cuore in una Goccia ETS; Lorenza Perfori, autrice del dossier, Maria Rachele Ruiu, membro direttivo di Pro Vita & Famiglia e portavoce della “Manifestazione Nazionale per la Vita – Scegliamo la Vita” del prossimo 21 maggio a Roma e Francesca Siena, presidente del Cav “Ardeatino” di Roma. Modera Francesca Romana Poleggi, membro direttivo di Pro Vita & Famiglia. Porterà i suoi saluti istituzionali il Senatore Simone Pillon.