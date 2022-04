Guerra: Accordo Consolato Generale d’Ucraina a Napoli e DAC, Distretto Aerospaziale della Campania per accoglienza studenti ucraini. Il 26 aprile il Console Generale di Ucraina, Dr. Maksym Kovalenko, alle ore 9,45, presso lo studio Famiglietti, in via Chiatamone 63, firmerà l’Accordo di collaborazione con il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania (DAC), presieduto da Luigi Carrino. L’intesa avviene in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, FENCOrappresentata dal Coordinatore Generale, Gennaro Famiglietti.

Con l’accordo la filiera aerospaziale della Campania opera per accogliere studenti ucraini impegnati nelle discipline con indirizzo aeronautico, spaziale e astrofisico e per supportarli nel completamento dei percorsi di studio e crescita personale e professionale.