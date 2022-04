Volare. Ecco come Volotea elude il rimborso/erogazione buono dei voli cancellati per Covid

Un viaggiatore ci scrive dicendo che il volo in programma da Napoli per una città della Spagna previsto il 7 luglio 2020 veniva cancellato a causa del Covid.

La compagnia aerea offriva al passeggero un buono del 120% dell’importo, pubblicizzando l’iniziativa in grande stile e dando un’immagine di efficienza alla compagnia. Buono da consumare entro un anno.

Il 25 maggio del 2021 il passeggero prenotava il volo da Napoli per Alicante programmato (NAP-ALC • 15 giugno 2022 • A9N1GQ) e ne riceveva conferma.

Il mese di aprile del 2022 il passeggero si accorgeva che il volo non era più in programma. A nulla sono valse sollecitazioni per ricevere altro buono. Dai canali per mettersi in contatto con la compagnia tutto tace. Ed intanto la compagnia lancia un’altra campagna pubblicitaria in grande stile per la stagione turistica a venire!