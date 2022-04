Salerno. Il musicista canadese Franky Selector in Campania.

(Caserta24ore) SALERNO “Italians do it (Never) Better” rappresenta il consolidamento dell’amicizia tra il musicista canadese Franky Selector e l’Italia. Già l’album originale “Never Better” aveva visto ospite Dario Sansone dei Foja. Ora il disco è stato completamente riprodotto e riarrangiato da musicisti italiani (tra cui Banda Maje, Walter Celi e C’ammafunk). La direzione artistica dell’operazione è di Roberto Forlano, label manager di O’Disc che con O’Live produzioni porta in Italia Franky Selector in tour già da 4 anni, e che ha organizzato anche l’attuale tour italiano di Frankie, che si svolgerà dal 15 aprile all’8 maggio 2022. Il sound di Franky potrebbe essere classificato come Future Vintage, Quiet Storm o Rare Groove, unendo strumenti analogici vintage e tecnologia moderna, l’età d’oro della radio FM con le classifiche di streaming di oggi. Lo stile lirico di Franky è strettamente correlato alla tradizione della “parola parlata” e la sua voce unica spicca come segno distintivo. Sul palco, il gruppo di musicisti eclettici e talentuosi di Franky porta la musica a un altro livello dove le strutture si espandono, i ritmi brillano e le buone vibrazioni diventano contagiose. Franky descrive il suo album come “Racconti stravaganti di serendipity nel 21° secolo”. ITALIAN TOUR APRILE-MAGGIO 2022 il 25/04 a Succivo (CE) Bartò

il 28/04 a Pagani (SA) – Cinquanta Spirito Italiano, il 01 maggio a Salerno – Primo Maggio

TRACKLIST

1. She’s So Carefree (Franky Goes to the Beach remix) – remixata e prodotta da Buubble Gun (Roberto Forlano).

2. Wait For Me – rieseguita con i Banda Maje, gruppo funk/soul salernitano capitanata da Peppe Maiellano. Il loro sound mischia Morricone e Trovajoli con il meglio del neapolitan sound.

3. Before I See You Again – reinterpretata dall’artista pugliese Walter Celi insieme alla sua band Blend Project.

4. Never Better – remixata da Zi-cka- in the head, producer e remixer italiano residente in Inghilterra.

5. One Afternoon in June – risuonata dai C’ammafunk, band funk campana attualmente in giro per l’Europa, in procinto di pubblicare il loro debut album.

6. Ice Breaker (Thjago remix) – remixata e prodotta da Fabko, ovvero Fabio Colasante, già nei Microlux e attualmente nei Leprat.

7. Montezuma’s Blessing – riprodotta da Little Wrangata, ovvero Speaker Vito (che ha scritto e cantato le barre sullo strumentale di Franky Selector) e riadattato da Dj Pio (già a lavoro con Ghemon, Clementino, Kiave e molti altri).