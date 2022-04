Caserta, lunedì «Speranza per Caserta» incontra l’inviato del Papa in Ucraina

(Caserta24ore) CASERTA – Sarà il cardinale Michael Czerny l’ospite d’eccezione della seconda giornata di studio della scuola di formazione socio-politica promossa dal movimento «Speranza per Caserta». L’appuntamento è per lunedì 2 maggio, alle ore 19.30, presso il ristorante «Il Cortile» a Caserta (via Galileo Galilei n. 24). Dopo il primo incontro introduttivo, il corso entra nel vivo con una lectio dedicata alla geopolitica. Argomento di eccezionale attualità, oggi, con la guerra scatenata dalla Russia contro Kiev e con le tensioni tra Stati Uniti e Cina. Peraltro, proprio il cardinale Michael Czerny è stato inviato da Papa Francesco, nelle scorse settimane, insieme all’elemosiniere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski, in Ucraina per portare aiuti umanitari. All’incontro di lunedì saranno presenti anche i tutor della scuola, i prof Prodi e Tanzarella, oltre alla coordinatrice, Natia Correra.

«In un momento storico in cui le cancellerie europee, e non solo, hanno dimostrato che la diplomazia non è più in grado di assolvere il suo ruolo perché ciò che spinge e muove le potenze mondiali sono soldi e desiderio di sopraffazione a tutti i costi, c’è ancora una piccola forza, un piccolo Stato che cerca con fatica di affermare il diritto dell’uomo e di portare la pace ovunque: in Ucraina, in Sud Sudan, in Siria, al confine tra Myanmar e Bangladesh, al popolo rohingya…», dichiarano gli organizzatori. «Accogliamo il cardinale Czerny come ambasciatore e nel rispetto del suo ruolo diplomatico e per la sua esperienza tra le miserie del mondo. Vogliamo ascoltare la testimonianza diretta di quanto il mondo sia cambiato e l’uomo sia incattivito nei confronti dei suoi simili». «Purtroppo, l’ignoranza e la violenza urlano troppo, mettendo a rischio la sopravvivenza dello stesso genere umano che ottusamente sia autoelimina».