Il 2 maggio prende il via IV Dominio – alla conquista dello spazio

(Caserta24ore) Lunedì 2 maggio 2022 ore 18.30 è prevista l’inaugurazione di IV DOMINIO – alla conquista dello Spazio a cura di Claudia Mazzitelli: ingresso gratuito. La rassegna propone opere d’arte ispirate ai progetti e alle conquiste spaziali del nostro tempo, attraverso il vissuto degli artisti. Il percorso si articola in 28 tele raggruppate in quattro sezioni: perché – come – dove – quando. Le ricerche e le esplorazioni aerospaziali più recenti puntano alla conoscenza dello spazio profondo per favorire la colonizzazione umana di quello più prossimo alla Terra. La spinta ideale è motivata dal sostegno, dalla protezione e dalla crescita di benessere dell’Umanità, apre a prospettive di sviluppo e di ottimismo e solleva interrogativi. Le tele contestualizzano e trasmettono aspetti della ricerca aerospaziale esaminandone motivazioni, attività realizzate, scoperte e problematiche e invitano il pubblico a riflettere sui comportamenti umani e sulle scelte future. Le opere sono realizzate dagli artisti Alfredo Avagliano e Claudia Mazzitelli, entrambi con esperienze nazionali e internazionali di rilievo durante quasi 40 anni di attività. Per questo progetto i due artisti hanno lavorato in simbiosi perfetta ma con la individuale creatività delle ricerche intraprese e delle tecniche utilizzate. La ricerca artistica di Mazzitelli e Avagliano si offre come spunto originale per dare modo all’esperienza del passato di insegnare al presente come sarà possibile affrontare più responsabilmente il futuro. Futuro riguardo al quale Mazzitelli solleva domande universali «Nei nostri pensieri, nel nostro modo di essere, nelle nostre relazioni con gli altri che impatto avrà la vita nello spazio? Saremo sereni, più equilibrati oppure diventeremo tutti “lunatici” …?». Il progetto gode del patrocinio di AIAPI (Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia) che è UNESCO Official Partner ed è realizzato in collaborazione con AIAPI – Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia e Artime / be creative. prenotazione consigliata a questo link: https://musemichelangelo.altervista.org/my-account/

Obbligatorie registrazione, certificazione COVID (greenpass base) e dispositivo di protezione ffp2, salvo minori restrizioni previste dal Governo prima del 2 maggio.

La mostra sarà visitabile fino al 3 giugno 2022, da LU a VE non festivi, dalle 8.30 alle 19.30.