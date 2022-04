Roma. Per la Vita. Il 21 maggio attese migliaia di famiglie nella capitale

(Caserta24ore) ROMA «Saranno migliaia le famiglie, le mamme, i papà, i nonni, i ragazzi e i bambini – che hanno già dato la loro adesione – che sfileranno per le strade di Roma il prossimo 21 maggio per la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”. Si parte alle ore 14 da Piazza della Repubblica per arrivare, in corteo, a Piazza Madonna di Loreto, accanto all’Altare della Patria». Ad annunciarlo Maria Rachele Ruiu, una dei due portavoce dell’evento. «Lanceremo una sfida alle coscienze e al Paese: quella di scegliere la Vita! Ovunque! In Parlamento, sui media, nell’economia, nella giustizia, nella sanità, nell’istruzione, nei servizi sociali, nel sistema fiscale e nelle scuole. Con noi – spiega Ruiu – le testimonianze di chi lo ha già fatto, con coraggio, e la presenza, in concerto, del gruppo musicale “The Sun”. Sarà una festa bellissima per testimoniare che scegliere la vita non solo è urgente, ma conviene sempre!». «Grazie al lavoro di oltre 100 tra enti e associazioni di tutta Italia (è ancora possibile aderire scrivendo a info@manifestazioneperlavita.it) le migliaia di presenze alla Manifestazione “Scegliamo la Vita” confermano la necessità di entrare nel confronto culturale, sociale e politico prendendo posizioni nette, soprattutto rispetto a proposte di legge che, lo sappiamo e lo vediamo in queste settimane, sono contrarie alla Vita», aggiunge l’altro portavoce, Massimo Gandolfini. «Scenderemo in strada a Roma, senza bandiere di partito o simboli politici, per ribadire la tutela della vita dai pericoli delle istanze abortiste, eutanasiche, ma anche della compravendita dei bambini e delle droghe libere. Sarà un’iniezione di coraggio che farà vedere al Paese come il “popolo della vita”, che non trova mai spazio nei mass-media ufficiali, è vivo ed è numeroso e scende in prima linea per difendere il primo e più importante diritto di ogni essere umano, il cui inviolabile rispetto è la precondizione per una società libera, giusta e in pace». La rete delle associazioni aderenti alla manifestazione “Scegliamo la Vita 2022” (aggiornata al 27 aprile 2022)

Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini, AMAS “Laetitia” Brescia, Amicizia Cattolica Sebina, Alleanza Cattolica, Associazione 7 per te 21. Non abbiate paura, Associazione AMAMB, Associazione aiuto per l’ultimo, Associazione Betania, Associazione Charlotte ACVP, Associazione Comitato Progetto Uomo, Associazione Crisalide, donne in cammino, Associazione Culturale RADICI – ETS, Associazione Difendere la Vita con Maria, Associazione di psicologi e psicoterapeuti “Nostra Signora di Guadalupe”, Associazione Donum Vitae, Associazione Esserci, Associazione familiare “LA STRADA” OdV, Associazione Family Day, Associazione Francesco Bracci, Associazione Faviva, Associazione Genitori Irpini di Avellino, Associazione Ginecologi e Ostetrici Cattolici (AIGOC), Associazione GIovanni paolo II, Associazione Guarda Oltre, Associazione Il Pellicano, Associazione Il Salvatore Atteso, Associazione Impegno Civico, Associazione la Famiglia nel cuore, Ass. Liberalidea, Associazione Luce di Cristo onlus, Associazione Medici Cattolici Italiani, Associazione Meter onlus, Associazione Missionaria Sabaoth, Associazione Missionaria Scegligesu, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Associazione Non si tocca la Famiglia, Associazione Nonni 2.0, Associazione Only one family, Associazione Ora et Labora in Difesa della Vita, Associazione Parola della grazia, Associazione Parole di Vita Napoli, Associazione Pro Familia Montoro, Associazione Radici, Associazione Regina dell’amore, Associazione San Giuseppe Provvidente, Associazione San Michele Arcangelo, Avvocatura in missione, Azione Cristiana Evangelica (A C.E.), Centro Amore e Vita – Foligno, Centro Studi Rosario Livatino, Circolo Culturale Enrico Medi, Circolo culturale “Nuovo Millenio”, Circolo G. Mattiussi, Comitato Famiglia, Scuola Educazione – Pisa, Consultorio La Dimora, Circolo culturale Pier Giorgio Frassati – Correggio, Comitato Si alla Famiglia – Modena, Compagnia di Sant’Antonio, Comunità Opzione Benedetto Napoli-Salerno, Confederazione dei Centri di Regolazione Naturale della Fertilità, Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Prato, Cristiani per l’Italia, CulturaCattolica.it, EUDONNA for World Women’s Wind, Famiglia del cuore immacolato di Maria, Federazione Europea One of Us, FISM, Fondazione CitizenGO, Fondazione il Cuore in una goccia, Fondazione Madonna del Soccorso, Fondazione Novae Terrae, Fondazione Siloe, Forum Associazioni Socio Sanitarie, Giovani per la Vita Bologna, Giuristi per la Vita, Informazione Cattolica – quotidiano online, Istituto Spettacolo e Cultura, La Vigna di Rachele, Libertà e Persona, Maria di Fatima (rivista), Movimento Cattolico per la Famiglia e la Vita di Trieste, Movimento P.E.R., Nova Civilitas, Obiettivo Famiglia ODV, Onesti Cittadini, OPA – Osservatorio permanente aborto, Opera Famiglia di Nazareth, Osservatorio di Bioetica – Siena, Osservatorio Parlamentare Vera Lex?, Pro Vita & Famiglia Onlus, Radio Luce, Radio Zoe, Retesuperare, Sentinelle Vesuviane, Servi Inutili del Buon Pastore, SHORASHIM ritorno alle radici, Steadfast Onlus, Templari cattolici d’Italia, Totus Tuus, UCID Movimento Giovani, UCOII, Umanitaria Padana Onlus, Uneba – Pisa, Unione Farmacisti Cattolici Italiani, Uniti per la Famiglia, Via Verità Vita, Vita Umana Internazionale – Italia, Voci del Verbo

