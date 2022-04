Marcianise. Ultima di andata della seconda fase: Nuovo Basket Marcianise a caccia di riscatto nella sfida interna contro la Città Vesuviana

Archiviato il passo falso con la Stella Rossa Duemilasei, il NBM è pronto per il match valevole per la 4ª giornata, ultima di andata della seconda fase del campionato di basket maschile Prima Divisione Girone Verde, in cui affronterà la Pallacanestro Città Vesuviana, terza in classifica con dieci punti all’attivo, che arriva dalla vittoria casalinga sull’Endas Capua. Non avendo ancora conosciuto cosa vuol dire vincere in questa seconda fase del campionato, Marcianise andrà alla ricerca dei due punti. La Pallacanestro Città Vesuviana, è squadra che giunge da un buon momento, avendo inanellato tre vittorie di fila. Ciononostante, il Nuovo Basket Marcianise dovrà ritrovare la giusta verve e aggressività sul terreno di gioco. Il NBM andrà a caccia di una vittoria per scacciar via questo momento alquanto complicato di inizio seconda fase.

È partita dunque l’operazione riscatto, per le ultime uscite non girate nel verso giusto. Nuovo Basket Marcianise – Pallacanestro Città Vesuviana, è sfida molto importante. Un successo marcianisano, vorrebbe dire agganciare la compagine ospite in classifica e rientrare in corsa dei playoff. Pertanto, andrà fatta massima attenzione in particolar modo alle marcature a uomo e in fase realizzativa sotto canestro, occorrerà essere più cinici. Siamo a due giorni da una partita molto importante per il Nuovo Basket Marcianise, in una seconda fase da difendere per riprendere contatto con le posizioni in ottica playoff promozione. Riscattare le prime tre uscite della seconda fase e andare alla ricerca di un aggancio in classifica: questi sono gli obiettivi del NBM. Solo due lunghezze dividono Marcianise dalla Pallacanestro Città Vesuviana, allora non resta che andare a conquistare i due punti, più che mai fondamentali in questo momento delicato della seconda fase, in casa Nuovo Basket Marcianise. Palla a due, sabato 30 aprile alle h 18 all’Istituto L. Milani di Caivano, Napoli. C’è un settimo posto da risollevare. Invertire il trend e tornare in scia delle altre compagini, per riaccendere la corsa in chiave playoff promozione.

Moreno De Rosa