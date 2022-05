Caserta. A Teatro “la lista” regia di Michele Pagano

(Caserta24ore) La lista. Quante e quali sono le cose per cui vale la pena vivere? Se siamo capaci di scrivere un elenco sincero ci accorgiamo che quelle cose parlano di noi, come un luminoso specchio interiore. E costruendo quella lista ritroviamo ricordi carichi di vita, che testimoniano la nostra capacità di essere felici. Di essere stati felici. Quei ricordi ci appartengono. Quando dubitiamo di poter provare ancora una volta la felicità, proviamo a dare un nome alle cose che la fanno rivivere. Uno spettacolo gioioso, intelligente, capace di trasformare in motivo di leggerezza anche le situazioni più impensate. «La lista» ha debuttato un mese fa a Officina Teatro ottenendo in poche ore il tutto esaurito. Queste repliche straordinarie sono state suggerite dalle richieste di tutti coloro che non sono riusciti a vederlo. Per accedere al teatro è necessario il green pass.

Informazioni e prenotazioni: 0823.363066 – 349.1014251 (anche whatsapp) – info@officinateatro.com. Sab 7 maggio ore 21.00 | Dom 8 maggio ore 19.00 Officina Teatro Caserta

Viale degli antichi platani, 10 San Leucio (Caserta)