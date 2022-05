Cesa. Inaugurazione Murales dedicato a Domenico Di Fiore

(Caserta24ore) CESA Venerdì 6 maggio alle ore 11.30 sarà inaugurato il murales dedicato a Domenico di Fiore, martire della Rivoluzione Napoletana del 1799. L’opera è stata realizzata in Piazza De Michele, sulla facciata esterna dell’edificio Alberghiero. A presentare il murales saranno il sindaco Enzo Guida, il consigliere comunale delegato al decorso urbano Francesco Maria Turco, il poeta locale Giovanni Visco e lo storico locale Giuseppe De Michele.

Domenico Di Fiore (1769-1848) avvocato, attivista durante la rivoluzione partenopea, ricoprì, durante la Repubblica Napoletana, diversi ed importanti incarichi e, al ritorno dei Borboni, si rifugiò in Francia, dove continuò la sua opera di rivoluzionario. L’opera è stata realizzata dall’artista Davide Montuori dell’associazione “Passione d’Arte”.

Montuori, classe 1988, è un artista napoletano già noto per i propri murales, è anche un apprezzato ritrattista oltre ad essere protagonista di quadri realizzati col vino.

“Questo murales – spiega il consigliere Turco – rientra nelle iniziative che stiamo mettendo in atto per rendere più bello ed accogliente il nostro paese, senza dimenticare le origini storiche”.