Caserta. Al Ferraris arriva Rosanna Marziale

(Caserta24ore) CASERTA Al Liceo del gusto campano tavola rotonda con gli esperti del settore tra cui Manuel Lombardi presidente Coldiretti L’Istituto Professionale “Ferraris” di Caserta a indirizzo Alberghiero, tra le poche scuole superiori a essere state insignite dalla prestigiosa etichetta di “Liceo del Gusto Campano”, ha scelto una testimonial di eccezione, come la chef Rosanna Marziale, per far crescere la formazione degli studenti che puntano a trovare un sicuro posto di lavoro nelle strutture della ricettività e della ristorazione in Italia ed in Europa. E l’apprendimento delle tecniche del comparto enogastronomico ha fatto, in quest’anno scolastico, riferimento alla “Carta Marziale” come uno specialistico libro di testo con i contenuti elaborati e spiegati dalla chef del ristorante Le Colonne.

“La Carta Marziale – spiega la Dirigente Scolastica dell’Istituto Ferraris Antonietta Tarantino – ci è sembrata uno strumento prezioso per fornire ai nostri allievi una opportunità formativa da vivere nelle aule e tra i fornelli con una professionista del settore, da tutti riconosciuta per i risultati ottenuti a livello internazionale”.

Da questi presupposti è nata l’iniziativa conclusiva del periodo di formazione organizzato dall’ Istituto casertano con la consulenza di Rosanna Marziale, che culminerà giovedì 12 maggio nel meeting di cultura enogastronomica in programma alle ore 10 nella sala convegni del ”Ferraris”. I lavori, introdotti dalla Dirigente Scolastica e dalla chef Rosanna Marziale saranno moderati dal presidente dell’Associazione Stampa Michele De Simone. Con il presidente della Coldiretti Manuel Lombardi, riscopritore del famoso “conciato romano” nel suo agriturismo di Castel di Sasso, al tavolo dei relatori si alterneranno Gennaro Testa dirigente del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop; Sasà Martucci della famiglia di pizzaioli con locale in via Vivaldi, Maddalena Tessitore della “Dogana Golosa” tra le poche donne in Italia specialista nella cosiddetta “maturazione” delle carni; Marco Merola, ideatore della Pasticceria Contemporanea, tra gli innovatori del cake design; Paola Mustilli, proprietaria della omonima cantina sannita; e, infine, il giovanissimo Vincenzo De Caprio, ex allievo del Ferraris, nel team della pizzeria Il Monfortino, vincitore del Trofeo Pulcinella, sezione giovani. Al termine degli interventi degli esperti, è previsto il question time con gli studenti.

L’organizzazione dell’evento, che si concluderà con una degustazione di prodotti tipici del territorio, è curata da Elisa Meo e Antonio Papale, docenti al Ferraris.