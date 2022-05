Napoli, compagnia “Passioni teatrali”: addio a Benedetto Pepe

(Caserta24ore) NAPOLI La Compagnia filodrammatica “Passioni teatrali” piange la scomparsa di uno dei suoi protagonisti ma principalmente di un caro e insostituibile amico: Benedetto Pepe, noto medico napoletano, coordinatore nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria, attore per passione, deceduto ieri sera per un improvviso malore. Tra i tanti lavori che lo hanno visto calcare le tavole del palcoscenico d’importanti teatri cittadini ricordiamo lo spettacolo “Accadde negli anni ’60…”, andato in scena al teatro Acacia, il 21 maggio 2015. Le più sentite condoglianze, da parte tutti gli attori della compagnia e della regista Silvana Buttafarri, alla moglie a ai figli. Che la terra ti sia lieve, caro Benedetto. Resterai per sempre nei nostri cuori. Gennaro Capodanno, Direttore artistico compagnia “Passioni teatrali”