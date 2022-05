Caserta. Domenica 15 maggio ritorna Bicincittà Uisp

(Caserta24ore) CASERTA La XXXVI edizione di Bicincittà Uisp è pronta a coinvolgere tutta l’Italia su due ruote, per chiedere sostenibilità ambientale e strade sicure. Una festa dello sport per tutta la famiglia,una biciclettata non agonistica e aperta a tutti, per occupare i centri urbani e chiedere aria pulita e città più vivibili. Una mobilità alternativa che deve permettere di vivere gli spazi comuni urbani con benefici per la salute individuale e la possibilità di recuperare un sano rapporto con le nostre città, sempre all’insegna dello SPORT PER TUTTI. La bicicletta è un simbolo di sport sociale , ideale per spostarsi in città e per affermare stili di vita attivi, per un’attività aerobica regolare e a bassa intensità, che funga da efficace presidio medico.

Maggio è il mese delle due ruote con Bicincittà Uisp che Domenica 15 Maggio animerà decine di città italiane( ben 5 in Provincia di Caserta) coinvolgendo ciclisti di tutte le età.

La condivisione dell’evento con altri Enti/Associazioni(in primis Fiab-Bimbinbici), impegnati sul territorio per ribadire questi ed altri temi, è importante per promuovere un’idea di Città diversa, di Città possibile.

In particolare a Caserta il tema scottante resta la mobilità sostenibile nel centro cittadino. A Caserta le associazioni aderenti rinnovano la richiesta di sostenere l’utilizzo delle due ruote come mezzo virtuoso di mobilità, attraverso scelte coraggiose e lungimiranti che prevedano la forte limitazione del traffico veicolare privato di tutto il centro storico e la creazione di piste ciclabili sicure/effIcienti. Inoltre , rispetto all’altro tema molto sentito della salvaguardia dei beni comuni, si chiede l’apertura al pubblico degli spazi verdi chiusi quali l’ex Macrico,la Flora e Villa Maria Carolina. Per questo motivo, in collaborazione con il Comitato Macrico Verde e la Diocesi di Caserta, la manifestazione quest’anno terminerà per la prima volta all’interno dell’area Ex Macrico.

Bicincittà 2022 gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente ed a Caserta dell’ Amministrazione Comunale, alla quale si chiede una più decisa e radicale politica di contrasto all’inquinamento ambientale. Bicincittà è sostenuta da Marsh, che garantisce anche la copertura assicurativa per tutti i partecipanti iscritti.

Di seguito il PROGRAMMA della manifestazione di Domenica 15 Maggio 2022 :

RADUNO (ore 9:45): piazza Gramsci PARTENZA: ore 10:15

PERCORSO: Via Cesare Battisti – Via Napoli – Via Unità d’Italia – Viale Medaglie d’Oro – Via dei Bersaglieri- Via San Gennaro – Via Sud Piazza d’Armi- Via Unità Italiana- viale Medaglie d’Oro – via S. Carlo – Piazza Mercato- Via L. Settembrini- Villetta Padre Pio- Via G.M. Bosco – Viale Cappiello-Via Beneduce –P.zza IV Novembre (sosta area Ex Macrico).

ARRIVO e sosta: ( ore 12,00 circa)

Successivamente è previsto un raduno pic nic presso i giardini di Villetta Giaquinto .

L’assistenza sul percorso sarà garantita anche dal Servizio Volontariato Giovanile Regionale.