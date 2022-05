Capua. Cinque liste in campo per Brogna

(Caserta24ore) CAPUA. Inizia l’avventura della coalizione di Fernando Brogna. Depositate le cinque liste che supportano la candidatura di Fernando Brogna alla carica di sindaco di Capua. Appuntamento con le urne domenica 12 giugno. Ci saranno trenta giorni intensi di campagna elettorale per illustrare le tappe di un programma a cui la squadra di Brogna ha lavorato. “Ci presentiamo al giudizio degli elettori con entusiasmo, grinta e passione. C’è necessità di una visione etica e culturale che, nella tradizione, innovi e sappia guardare avanti. Per questo abbiamo riunito energie e proposte di donne e uomini di buona volontà, per determinare, insieme, una grande svolta nel futuro di Capua e di S. Angelo in Formis. Sappiamo che per c’è la necessità di rimboccarsi le maniche e lavorare con dedizione e sacrificio alla valorizzazione delle tante possibilità che questo territorio meraviglioso ed antichissimo ci offre. Tutti noi abbiamo deciso di mettere al servizio della comunità le nostre esperienze e professionalità, la condivisione dei principi fondanti della società, il senso civico di appartenenza ad una comunità”. Così Fernando Brogna . “La voglia di lavorare insieme, anche se con esperienze, sensibilità, formazione culturale, provenienze diverse, è stato il presupposto per proporre il nostro progetto con contenuti in grado di sostenere e promuovere una discontinuità alla mancata gestione amministrativa della nostra città da parte del centro sinistra. Per Capua, la nostra squadra vuole impegnarsi, soffrire e lottare! Ci rendiamo conto che sarà un impegno arduo e complesso ma al tempo stesso altamente galvanizzante perché finalizzato a migliorare la città che amiamo, dove quasi tutti noi siamo nati e cresciuti, dove viviamo con le nostre famiglie, dove abbiamo le nostre radici e dove sono stati alimentati ogni giorno i nostri sogni” – conclude Brogna