Recale al voto, Angelo Racioppoli presenta “Insieme per cambiare”

(Caserta24ore) RECALE. Una data che potrebbe mutare il destino di una comunità. E’ stata presentata la lista civica “Insieme per cambiare”, con Angelo Racioppoli candidato a sindaco.

LA LISTA “INSIEME PER CAMBIARE è formata da: Angela Argenziano (consulente aziendale); Tonia Costantino (perita commerciale); Antonietta Dollero (insegnante); Michele Lasco (impiegato del ministero della Difesa, nonché segretario cittadino del Partito democratico); Anna Merola (ragioniera); Francesco Ommeniello (esercente commerciale, nonché presidente del consiglio comunale); Vincenzo Orballo (consulente aziendale, nonché consigliere comunale); Beniamino Parolise (libero professionista); Giovanni Perreca (studente universitario); Antonio Russo (libero professionista, nonché storico attivista del Movimento 5 Stelle); Veronica Salzillo (ballerina e insegnante di danza) e Domenico Todisco (imprenditore). “Il gruppo “Insieme per cambiare” – dichiara Racioppoli – è formato da persone di grande valore, donne e uomini che amano Recale. Incarna la competenza amministrativa, il civismo attivo, il dinamismo culturale, la grinta del mondo dell’impresa e delle partite Iva e, soprattutto, la passione per il territorio, che significa misurarsi tutti i giorni con la realtà, e trasformarla”.

IL CANDIDATO A SINDACO Angelo Racioppoli, 44 anni, è sposato con Maria Rosaria Marino, un’insegnante, e ha due figli, Luigi e Francesco. Lavora come manager nel settore dei servizi e delle infrastrutture: conosce i bisogni dei cittadini, i meccanismi della pubblica amministrazione, sa come attrarre finanziamenti e come superare la burocrazia. La politica e il sociale fanno, da sempre, parte della sua vita. A soli 19 anni è stato eletto consigliere comunale e, poi, è stato collaboratore parlamentare: due esperienze che ha trasfuso nei suoi studi in Scienze politiche. È membro del Collegamento campano contro le camorre, socio del Collettivo Paula, fiero di aver fatto parte di Cruna, associazione che a Recale ha vinto battaglie memorabili a difesa dell’ambiente. “Per il 12 giugno – rivela Racioppoli – ho messo in gioco la mia storia, la mia capacità di ascolto, la mia determinazione; i valori per i quali mi sono battuto fino ad oggi, l’impegno ideale e civile”. Il nome della lista è un’esortazione a riscoprire il “noi”, il senso di comunità, l’orgoglio di essere recalesi; mentre il simbolo è ispirato a una frase di Pablo Neruda (“Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera”) e a un esergo del filosofo Giuseppe Limone (“Il filo d’erba che spacca la roccia”).