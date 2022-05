Ricordo di un grande uomo don Klaus Wodsack

(da Arcangelo Santoro) La notte del 6 maggio scorso ha concluso la sua operosa giornata terrena don Klaus Wodsack, Nato a Konisberg (oggi Kaliningrad) il 29 giugno 1939, sesto di otto figli. Entrò nel 1972 nel seminario di Écône con il suo amico Franz Schmidtberger (che diventerà il primo successore di Mons. Lefebvre alla guida della Fraternità San Pio X). Loro due furono i primi preti tedeschi della FSSPX. Ordinato il 29 giugno 1976, per lungo tempo svolse il suo apostolato in Italia e fu guida per tanti seminaristi del V Anno nel settembrino ” Mese Romano”. I suoi funerali sono stati celebrati il 12 maggio scorso nel seminario Sacro Cuore di Gesù in Zaitkofen in Baviera, prima dell’inumazione nel cimitero del seminario. Seminario dove per tanti anni ha inseganto Storia della Chiesa. Nella foto ufficiale delle consacrazioni episcopali del 30 giugno 1988, si vede don Klaus che legge in lingua tedesca il testo dell’omelia di mons. Lefebvre, tenuta in tale occasione.

Lo ricordo con animo grato e lo affido alla preghiera di chi ne apprezzò lo zelo sacerdotale.

Io sono uno di costoro. E’ stato spesso ospite a casa mia. Ne ricordo con piacere i saggi consigli. Mi aveva soprannominato (per motivi che non ricordo) “IL BARONE LIBERALE”. La sua vita e quella della sua famiglia, sono un esempio che a fidarsi di DIO non si sbaglia. Aveva sei anni quando i comunisti polacchi fucilarono suo padre. La famiglia andò profuga dall’altro lato dell’Europa, fin quasi ai confini con l’Olanda. Eppure tutti e otto i figli sono cresciuti. Sei si sono sposati ed hanno figli e nipoti. Lui divenne sacerdote. Ed una accudisce la mamma.