Sparanise. “La Beatrice racconta” le ragazze del Foscolo protagoniste

(Caserta24ore) SPARANISE Prenderà il via lunedì 16 maggio il progetto di visite guidate “la Beatrice racconta” con le ragazze ed i ragazzi del Foscolo, indirizzi Turismo e Liceo delle Scienze Umane, che faranno da guida ai monumenti sparanisani. Ancora una volta quindi il “Foscolo” di Sparanise è in sintonia con l’amministrazione comunale per la valorizzazione delle bellezze locali. E gli alunni dell’indirizzo Turismo e del Liceo delle Scienze Umane diventeranno “Ciceroni” per dieci giorni con gli studenti della Scuola Primaria, della Scuola Media e dell’Istituto Padre Semeria. Un progetto che è un vero e proprio viaggio alla scoperta della storia e delle tradizioni locali, attraversando i quartieri più caratteristici di Sparanise: Corte Solimene, Corte Marinelli, Santa Caterina, Pozzo Vecchio, la Fabbrica delle Armi Bianche, il museo archeologico Caurara, l’Annunziata, San Vitaliano, la Madonna del Torello e Via Vittime 22 ottobre 1943. “I nostri alunni, spiega il preside del Foscolo Paolo Mesolella, guideranno gli studenti delle scuole Elementari, delle Scuole Medie e dell’Istituto Padre Semeria, alla scoperta della città, per apprezzarne i monumenti e i piccoli tesori del centro storico. L’iniziativa, voluta dal sindaco di Sparanise Salvatore Martiello e dall’assessore alla cultura e al turismo Immacolata Mandara, rientra nel programma “Maggio dei Monumenti” ed ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti Sparanise, la sua storia e i suoi monumenti, anche quelli poco conosciuti. Il progetto prende il via domani 16 maggio e proseguirà fino al 31 maggio. Conoscere la nostra storia ci farà amare di più il nostro paese e la nostra scuola”. Questi gli appuntamenti: Lunedì 16 maggio 2022, dalle ore 8.30, la classe 4^ AT accompagnerà gli alunni della Primaria. Martedì 17 maggio 2022, la classe 3^ AT accompagnerà gli alunni della Primaria, Sabato 21 maggio la classe 3^ LSU accompagnerà gli alunni dell’Istituto “Padre Semeria”. Martedì 24 maggio gli alunni della classe 3^ AT accompagneranno le classi della Scuola Media “Da Vinci”. Giovedì 26 maggio gli alunni della Classe 4^ AT accompagneranno le classi della Scuola Media. Martedì 31 maggio la classe 3^ LSU accompagnerà altre classi dell’Istituto Padre Semeria. Un tour impegnativo ma affascinante.