Caserta. Presentazione del libro “Un giudice come Dio comanda. Rosario Livatino, la toga ed il martirio”

(Caserta24ore) CASERTA Organizzata da Alleanza Cattolica e dal Centro Studi “Rosario Livatino”, si terrà venerdì 20 maggio alle ore 18:30 nella Biblioteca del Seminario di Caserta, in piazza Duomo 11, la presentazione del libro “Un giudice come Dio comanda. Rosario Livatino, la toga ed il martirio” scritto a più mani da Alfredo Mantovano, già vice Ministro dell’Interno, Domenico Airoma e il prof. Mauro Ronco. Alla presentazione interverrà Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino, dopo i saluti del Vescovo di Caserta mons. Pietro Lagnese, e del Questore di Caserta, dott. Antonino Messineo, agrigentino come il “giudice ragazzino”. Rosario Livatino fu ucciso in un agguato mafioso la mattina del 21 settembre 1990 mentre senza scorta e con la sua auto si recava in tribunale.Fede e diritto, secondo Livatino, sono due realtà “continuamente interdipendenti fra loro, sono continuamente in reciproco contatto, quotidianamente sottoposte ad un confronto a volte armonioso, a volte lacerante, ma sempre vitale, sempre indispensabile” Il 9 maggio 2021 Rosario Livatino è stato beatificato ed è il primo magistrato beato nella storia della Chiesa.