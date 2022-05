Aversa, Meritocrazia Campania: Direzione regionale

(Caserta24ore) AVERSA Meritocrazia Italia Campania, il 20 maggio ad Aversa. Presso la Sala Convegni dell’Hotel del Sole si svolge una tavola rotonda dal tema “PNNR: Programmiamo Insieme Rilancio e Ripresa” al fine di approfondire la mission del PNNR alla luce della nostra realtà territoriale e delineare quali saranno le future prospettive per la nostra Regione, affinché possa essere una reale occasione di rilancio e ripresa economica.

Il convegno sarà introdotto dalla Dott.ssa Rachele Arena, Coordinatrice di Meritocrazia Italia per la provincia di Caserta, nonché dal Dott. Alfonso Golia, Sindaco della città.

Il dibattito, moderato dal giornalista Giulio Amandola, vedrà la partecipazione di illustri relatori, esponenti del mondo delle professioni, universitario e associativo, quali il Dott. Francesco Matacena, Presidente O.D.C.E.C. Napoli Nord, la Prof. Maria Antonia Ciocia, Direttrice del Dipartimento di Economia- Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Prof. Amedeo Lepore, Professore Ordinario di Storia Economica- Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, la Dott.ssa Nicolina Improda, Ministro Meritocrazia Italia PNRR. Le conclusioni saranno affidate al Dott. Giuseppe Cataldo, Consigliere regionale Meritocrazia Italia Campania, il quale, a proposito del PNRR, ha dichiarato che “il timore che si fallisca anche in questa occasione è molto avvertito”, da qui la necessità di tavoli di confronto aperti sia alle forze istituzionali che sociali ed economiche.

L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Aversa, confidando in una larga partecipazione della cittadinanza, rispetto ad un tema cruciale per disegnare il futuro della nostra Regione.