Capua. Brogna apre la sua campagna elettorale mercoledì 25 maggio

(Caserta24ore) CAPUA. Mercoledì 25 maggio alle ore 19.00 nella Villa “Ferdianndo e Carolina” a Capua apertura della campagna elettorale di Fernando Brogna. “ L’occasione sarà utile per parlare di Capua e di S. Angelo in Formis, ricche di potenzialità, della loro grande comunità e degli sviluppi possibili, per le quali occorre investire con intelligenza e serietà. Presenterò i candidati delle cinque liste che supportano la mia candidatura e che ringrazio per aver deciso di intraprendere questo percorso insieme, inseriti nelle compagini di “Fare Capua”, “Patto Popolare”, “Insieme per Capua”, “Capua Felix”, “Partito Animalista”. I sorrisi e gli incoraggiamenti che incontro ogni volta che mi confronto con i miei concittadini sono un carburante formidabile per correre verso l’obiettivo. Si entra nel vivo di questa campagna elettorale e così avremo la possibilità di confrontarci con la cittadinanza. Focalizzeremo l’attenzione sui nostri obiettivi per il prossimo quinquennio”. Una squadra ricca e radicata in tutti i quartieri, quella di Brogna, un posizionamento aperto alle reti associative e alle realtà sociali presenti sul territorio, una visione che coniuga l’idea della Capua che sarà, a partire da quello che Capua già è e da ciò che va assolutamente cambiato.