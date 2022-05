Lapio (AV)Fiano Love Fest – Trekking in vigna

(Caserta24ore) LAPIO (Avellino) Il 29 Maggio Trekking in Vigna a Lapio: appuntamento da non perdere Riprendono finalmente le attività legate alla tradizione e al territorio in provincia di Avellino. Si parte Domenica 29 Maggio 2022 con un appuntamento assolutamente da non perdere a Lapio. L’iniziativa, denominata Trekking in Vigna, nasce dalla collaborazione di Paesaggi Irpini e l’associazione Land of Hirpinia. Una giornata all’insegna della natura e delle bellezze architettoniche. Un’occasione per celebrare il buon vivere, con tante attività legate al vino e al trekking, completamente immersi nella natura e nel verde dell’Irpinia. Cultura e storia s’intrecciano nel percorso verso Lapio, la patria del Fiano DOCG, nelle terre antiche del vino. Il raduno è fissato alle ore 9.00 presso la stazione di Taurasi (AV), da cui partirà il rail trekking che viaggerà attraverso i vigneti della media Valle del Calore. Partenza alle ore 9.30. Le stazioni irpine raccontano la storia di un territorio, il paesaggio disegnato dalle vigne. Il sentiero di circa 3km è accessibile a tutti, tra vigneti di Fiano e Aglianico del Borgo di Lapio. Si costeggerà la tratta ferroviaria storico turistica Avellino – Rocchetta Sant’Antonio, della quale si potranno apprezzare numerose opere architettoniche di fine ‘800, in primis il Ponte Principe. Si potranno ammirare bellezze naturalistiche quali il Fiume Calore. Quale luogo migliore se non Lapio, piccolo borgo che dista solo 20 km dalla città di Avellino, culla di origine del Fiano di Avellino Docg e massimo distretto viticolo per la sua produzione. Lapio, inoltre, è uno dei pochi Comuni ad avere il doppio marchio DOCG, producendo anche Taurasi. Sarà una speciale domenica di maggio, immersi nella natura, tra vigne, paesaggi fantastici, alla riscoperta della storia della ferrovia: un susseguirsi inarrestabile di sapori, odori, colori nel calore delle colline da esplorare in primavera, quando la natura brilla gioiosa, con attività legate al culto del vino. Alle ore 11.30, infatti, è prevista una degustazione di vino e prodotti tipici presso la pregiatissima e pluripremiata Tenuta Scuotto. IL PROGRAMMA Info utili: Si consigliano scarpe da trekking, acqua e abbigliamento a strati. Prenotazione obbligatoria al numero3203616149 Ore 9:00 Raduno gruppo Ore 9:30 Partenza per il Trekking in vigna dalla stazione di Taurasi (AV) Ore 11:30 Degustazione presso la Tenuta Scuotto La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lapio, sarà realizzata grazie all’”intervento co-finanziato dalla Regione Campania a valere sul POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale”.