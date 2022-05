Pignataro Maggiore. Il Nuovo Consiglio Direttivo riconferma Rossella Vendemia presidente degli ‘Amici della Musica’

(Caserta24ore) PIGNATARO MAGGIORE – La professoressa Rossella Vendemia, docente presso il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento, è stata riconfermata presidente dell’Associazione “Amici della Musica” di Pignataro Maggiore. L’Associazione rappresenta una delle più importanti realtà culturali e musicali di Terra di Lavoro: dall’anno di fondazione (1976) ad oggi ha messo in essere oltre mille concerti di musica classica e popolare, di canto lirico, con particolare riguardo al melodramma italiano, ospitando in Pignataro Maggiore i grandi nomi dell’universo musicale, di fama nazionale e internazionale. Pochi giorni fa, l’Associazione ha convocato l’Assemblea Generale dei Soci con all’ordine del giorno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo. In seguito alle votazioni dei soci, il Consiglio Direttivo in carica per i prossimi cinque anni sarà così composto: Giorgio Adduce, Tommaso Bovenzi, Nicola Fiorillo, Gerardo Giuliano, Claudia Mazzuoccolo, Giovanni Morelli, Franco Mario Rotoli, Maddalena Scialdone Rossella Vendemia. Nella seduta d’insediamento, il nuovo Consiglio Direttivo ha riconfermato alla carica della presidenza la prof.ssa Vendemia. Il nuovo Consiglio Direttivo che ha programmato per l’inizio di giugno la ripresa delle manifestazioni concertistiche, interrotte dal lungo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.