Caserta.Sabato la presentazione degli Internazionali femminili di tennis

(Caserta24ore) CASERTA Sarà presentata, alle 10,30 di sabato 28 maggio 2022, presso la sede del circolo del Tennis di Caserta di via Laviano, la trentatreesima edizione degli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – Trofeo Cogepa” con montepremi da 60.000 dollari che si svolgerà dal 5 al 12 giugno. L’edizione del 2022 è quella della ripresa, di un evento atteso dalla città di Caserta e dagli appassionati della disciplina che mancava dal 2019 per le note vicende legate alla pandemia. La prima edizione si svolse nel 1982, da allora tutte le trentadue edizioni svolte sono da ascrivere agli sforzi dei soci, degli sponsor e di quanti li affiancano nella impegnativa organizzazione della competizione tennistica internazionale. La vincitrice dell’edizione 2019 del torneo fu la russa Varvara Gracheva che superò in finale la kazaka Anna Danilina. Il programma prevede per i giorni 5 e 6 giugno gli incontri di qualificazione del singolare. Dal 7 al 9 giugno si svolgeranno gli incontri di singolare e del doppio main draw, i quarti di finale sono in programma per venerdì 19 giugno, le semifinali del singolare e la finale del doppio si svolgeranno sabato 11 giugno e la finale del singolare è prevista per domenica 12 giugno giornata conclusiva della manifestazione.

Il montepremi di 60.000 dollari invece prevede una ripartizione per ogni tennista in base al cammino, dai trentaduesimi fino alla finale, stesso discorso per il doppio.

Direttore del torneo sarà come di consueto Giuseppe Mancini, mentre il ruolo di responsabile organizzativo è affidato all’esperto Gianpaolo Papiro, il responsabile finanziario della manifestazione sarà Aurelio Scotti. Il supervisor dell’Itf al torneo sarà Guido Pezzella, con lui lavoreranno l’ITF Chief of Officials Fabio Buccolini, gli ITF Chair Umpire Lidia Avena, Andrea Mangione, Daniele Pece e Aniello Santonicola, ed i FIT Chair Umpire Gerardo Avallone e Gennaro De Carmine. Direttori di gara saranno Antonio Bertamino, Domenico Bove, Benito Tricarico. Per l’assistenza alle giocatrici e gli spostamenti delle medesime tra arrivi e partenze, aeroporti e albergo, con le auto fornite della Concessionaria Toyota Funari provvederà il gruppo composto da Luigi Ancona, Nello Di Fratta, Stefano Letizia, Alfredo Mandato, Maurizio Magliocca, Alessandro e Federico Vitrone, sarà coordinato come di consueto da Marco Matera.

Il torneo è patrocinato da Città di Caserta, Provincia di Caserta, Camera di Commercio (con contributo economico), Coni, Fit, Itf World Tennis Tour, Tennis Europe.