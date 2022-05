Napoli. Il Premio Megaris 2022 al Dott. Raffaele Mazzarella

(Caserta24ore) NAPOLI Un importante riconoscimento per la “Valorizzazione del Territorio” è stato consegnato nella cerimonia di premiazione della XXIX° edizione del PREMIO MEGARIS 2022, presieduto dal prof. Carlo Postiglione, al dott. Raffaele Mazzarella, ideatore e direttore del Festival della Vita e direttore del Centro Culturale San Paolo odv sede territoriale della Campania, presieduto da don Ampelio Crema ssp e autore del libro “DIO VI RICOMPENSI” Guida Editori Napoli, scritto in occasione del primo centenario dalla nascita di Karol Wojtyla La manifestazione si è tenuta nella splendida location del Circolo Nautico Posillipo alla presenza del sindaco di Napoli prof. Gaetano Manfredi. Il direttore Mazzarella ha affermato che: “Questo premio va a tutti coloro che quotidianamente condividono con me il loro entusiasmo ed il loro stimolo culturale, elementi fondamentali nel supportare e nel sostenere le diverse iniziative realizzate che sono il risultato di un lavoro di squadra”. Grande attesa infatti genera il gran galà per la vita che si terrà a Forio/Isola d’Ischia sabato 3 settembre prossimo, con importanti ospiti del panorama culturale ed artistico nazionale. Info: www.festivaldellavita.it