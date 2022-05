La psicologa e collaboratrice della polizia polacca premiata dall’International Police Italia

(Caserta24ore) NAPOLI Il Presidente Nazionale Vicario dell’INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION ITALIA Alfredo Iasuozzi, ha consegnato un attestato d’amicizia a KRZEMINSKA KATARZYNA MONIKA collaboratrice della polizia polacca. E’ uno dei più prestigiosi riconoscimenti previsti dallo Statuto Internazionale quello che L’International Police Association Italia, per mano del Presidente Nazionale Vicario Alfredo Iasuozzi, ha voluto consegnare a Krzeminska Katarzyna Monika per il contributo dato alla Delegazione IPA della Campania . Il 22 Maggio Iasuozzi, in occasione del suo viaggio fatto in Campania unitamente ad una delegazione di 30 persone dell’IPA di Giulianova per far visita a Procida ( delegazione accolta dal socio IPA locale Roberto Cantagallo in quella che sarà la prossima città italiana della Cultura), insieme al neo presidente del C. L. di Napoli 1 Giovanni Appredi ha consegnato nelle mani della dottoressa Krzeminska l’attestato di Amicizia ( massima espressione di condivisione sociale, culturale e istituzionale). Un riconoscimento giusto quello consegnato alla professionista visto il valore aggiunto dato per via della sua preziosa collaborazione alla Delegazione Campania in conseguenza della quale sono stati rafforzati quei vincoli d’amicizia dettati dallo Statuto dell’IPA