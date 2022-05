Capua. Peccato non esiste più l’amore platonico”

(Caserta24ore) CAPUA. Domenica 5 Giugno 2022, ore 19.30, Sala Teatro di Palazzo Fazio via Seminario 10 – Lo spettacolo attraversa la vita di coppia e i litigi soliti che la caratterizzano, ma non è tutto qui. Ugo e Claudia sono una coppia, convivono e hanno organizzato la loro prima cena a casa con amici. Ugo è preciso, metodico, ma poco attento probabilmente alle esigenze di Claudia. Lei è uterina, perspicace ed il suo carattere forte spesso cozza con quello del compagno, in realtà lamenta la mancanza di iniziativa di Ugo e vorrebbe che egli avesse maggior polso duro. Chi la spunterà è tutto da vedere, la coppia resterà insieme nonostante le divergenze oppure si sfascerà? Come reagiranno Ugo e Claudia?