Libri. “Il percorso imperfetto” di Angela Allocca

Dopo il libro d’esordio “Le strade del destino”, del 2020 Angela Allocca pubblica il suo secondo libro. “Gran parte delle cose che ci capitano nella vita per quanto possa esistere il destino dipendono da noi, dal nostro modo di accettarle, di capirle e di affrontarle. Molte volte si pensa di avere così tanto tempo a disposizione e poi improvvisamente, ci si accorge che quello stesso tempo è finito e non tornerà più. Il nostro tempo, l’unico di cui possiamo ancora disporre, è l’attimo che stiamo vivendo, non sempre ci viene concessa una seconda opportunità, tenersi quel “ti voglio bene”, quel “ti amo”, quel “mi manchi” dentro, senza che la voce possa dargli anima potrà diventare un rimpianto pesante e doloroso.

Il libro d’esordio del 2020

Quei messaggi scritti e riscritti, letti e riletti lasciati poi tra le bozze giorno dopo giorno perderanno il loro valore. Non sapremo mai quante possibilità ci saranno concesse per fare la cosa giusta come non lo sanno i quattro protagonisti del romanzo che nel loro percorso imperfetto fatto di alti e bassi, bugie e mezze verità e di tanti sbagli, sono inciampati tante volte e tante altre si sono rialzati. La forza del romanzo è proprio nel crudo realismo con cui vengono presentati i personaggi in ogni loro sfaccettatura: nel loro modo di essere c’è risentimento, a volte volubilità, paura, debolezza ma anche sincera amicizia e amore profondo”. Si tratta di un’opera intensa e profonda che conquista il lettore sin dalle prime pagine portandolo in una dimensione unica.



